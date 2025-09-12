Video Un muncitor, filmat în timp ce aruncă moloz de pe blocul unde lucra. Cu cât a fost amendat

Un muncitor care lucra la un bloc din Ploiești a decis să arunce saci de moloz direct de pe clădire. Bărbatul a fost filmat și amendat pentru gestul său.

În imaginile filmate, muncitorul se apropie de marginea clădirii și răstoarnă o roabă plină de moloz. Alături de el se mai afla un bărbat.

Oamenii erau pregătiți să golească și alți saci cu moloz, dar, până să termine treaba, a venit poliția locală, relatează Știrile ProTV.

Bărbații au fost obligați să curețe mizeria, iar firma la care sunt angajați a primit și o amendă de 2.500 de lei.

Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, unde mai mulți oameni au comentat gestul.

"Ăla nu e niciun “muncitor”. Vorba unui tip de a comentat mai sus, ăla e unul din ăia care “ia mai ieftin”, că în loc să angajăm firmă cu autorizații, avize, muncitori calificați, toate în baza unui contract, îi luăm pe nea’ cutare și cutare și facem de mântuială, doar să nu spună careva că nu a fost făcut. Până se întâmplă vreo tragedie", a scris un utilizator.