Mai mulți elevi au fost puși să muncească la școală pentru a promova. „Cărau gălețile de 25 kg de moloz”

Mai mulți elevi de la o școală din Dolj ar fi fost puși la muncă, în schimbul promovării clasei. Copiii ar fi cărat moloz și parchet, la cererea directoarei, acuză părinții acestora.

Cazul a avut loc în Școala Gimnazială din comuna Apele Vii, unde patru băieți și o fată, toți minori, au devenit „muncitori” pe șantierul sălii de sport. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Dolj a demarat un control, relatează Digi24.

Părinții acuză conducerea școlii. „Îl dor mâinile, picioarele și spatele. (...) L-am întrebat, dar n-a vrut să spună, cred că de teamă. Și, într-adevăr, acum am aflat că el a fost pus la muncă, să ia cu căldările moloz, căldările pline”, spune un părinte pentru sursa citată.

„El e trimis la școală să-l învețe, nu să-l pună la muncă. «Mami, într-adevăr, eu... pe mine mă lăsa repetent acum». «Păi de ce?». «Pentru că nu făceam ca ea» ... și nu voia să-mi spună chiar tot”, a mai adăugat mama copilului.

Copiii ar fi fost văzuți chiar de profesori în timp ce cărau moloz cu gălețile.

„Aproape 20 de ani am fost director al acestei școli, dar acest lucru nu l-am văzut niciodată, până luni. Praf și gălăgie în timpul orelor, scoteau parchetul din sala de sport și-l ajutau pe îngrijitorul școlii să demoleze sobele. A doua zi, marți, aceiași copii cărau molozul. Acești copii cărau gălețile de 25 kg de moloz, abia puteau să meargă”, a precizat profesoara Gheorghița Stănică.

Situația a fost confirmată și de îngrijitorul școlii. „Au venit ei să mă ajute, nu le-a zis nimeni, eu nu le-am zis”, a spus Mihai Constantin, îngrijitorul școlii a spus că trei băieți și o fată.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Dolj face verificări în acest caz.

„Imediat ce am aflat, am format o echipă, alcătuită din doi colegii de-ai noștri, care au plecat către școala din localitatea Apele Vii. Vor face verificările ce se impun și, evident, în urma acestor verificări, dacă se constată abateri de orice natură, noi vom manifesta toleranță zero la astfel de practici”, a precizat Daniel Ion, inspector școlar general IȘJ Dolj.