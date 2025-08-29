search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Patru persoane sancționate dur după după ce au aruncat ilegal deșeuri. „Sectorul 1 NU este groapă de gunoi!”

0
0
Publicat:

Patru bucureșteni au fost surprinși de Poliția Locală, în timp ce aruncau ilegal gunoaie pe domeniul public. Au primit o amendă contravențională substanțială, iar autoturismul le-a fost confiscat.

Patru persoane, prinse în flagrant în timp ce aruncau ilegal gunoaie FOTO: Captură video
Patru persoane, prinse în flagrant în timp ce aruncau ilegal gunoaie FOTO: Captură video

Patru persoane au fost prinse aruncând ilegal deșeuri pe domeniul public în Sectorul 1 al Capitalei și au fost sancționate cu o amendă de 30.000 de lei, iar autoturismul cu care transportau gunoaiele le-a fost confiscat. Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 1, iar intervenția a fost realizată de Poliția Locală.

Incidentul a avut loc ieri, când persoanele respective au fost surprinse în flagrant, pregătite să descarce o dubă plină cu moloz și alte deșeuri. Persoanele în cauză erau urmărite deja de ceva vreme, au transmis polițiștii, potrivit B365. Cu două zile înainte, au scăpat în ultimul moment, însă de această dată legea i-a ajuns din urmă.

Pe lângă amenda substanțială, oamenii legii au aplicat și măsura complementară de confiscare a vehiculului folosit pentru transportul deșeurilor.

„Sectorul 1 nu este groapă de gunoi!”

Primăria Sectorului 1 subliniază ferm: „Sectorul 1 NU este groapă de gunoi! Astfel de acțiuni vor fi sancționate drastic!” Autoritățile avertizează că zilele în care Sectorul 1 era lăsat pradă gunoaielor s-au încheiat, iar cei care încalcă legea vor suporta consecințele, chiar și pentru câteva zeci de lei obținuți de la cei care îi angajează să scape de deșeurile rezultate din construcții.

Imaginile incidentului au fost publicate și pe internet de Primăria Sectorului 1, București, pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor.

Bucureștenii sunt invitați să anunțe autoritățile dacă observă astfel de ilegalități pe teritoriul Sectorului 1. Reclamațiile pot fi făcute la numărul de telefon 021.9540.

Cât costă amenzile în Sectorul 1

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public generează costuri pentru toți locuitorii sectorului. Pentru a descuraja această practică, amenzile sunt semnificative și diferă în funcție de tipul de deșeuri:

  • Deșeuri menajere: persoane fizice - între 1.000 și 5.000 de lei;
  • Deșeuri din construcții: persoane fizice - între 30.000 și 40.000 de lei, persoane juridice - între 50.000 și 70.000 de lei.
București

Top articole

Partenerii noștri

image
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
mediafax.ro
image
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine este bărbatul care s-a baricadat în casă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ingredientul din bucătărie care ajută trandafirii să înflorească toată toamna
playtech.ro
image
Cea mai scumpă lucrare a stomatologului vedetelor: “Mi-a spus că vrea toţi dinţii din aur!” Costul exorbitant al intervenţiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Nu va fi război în România, anunță Cristian Diaconescu! Omul lui Nicușor Dan a confirmat: Este imposibil ca Moscova să nu înțeleagă
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Olivia Steer și Andi Moisescu: markteting sau despărțire adevărată?
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!