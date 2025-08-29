Video Patru persoane sancționate dur după după ce au aruncat ilegal deșeuri. „Sectorul 1 NU este groapă de gunoi!”

Patru bucureșteni au fost surprinși de Poliția Locală, în timp ce aruncau ilegal gunoaie pe domeniul public. Au primit o amendă contravențională substanțială, iar autoturismul le-a fost confiscat.

Patru persoane au fost prinse aruncând ilegal deșeuri pe domeniul public în Sectorul 1 al Capitalei și au fost sancționate cu o amendă de 30.000 de lei, iar autoturismul cu care transportau gunoaiele le-a fost confiscat. Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 1, iar intervenția a fost realizată de Poliția Locală.

Incidentul a avut loc ieri, când persoanele respective au fost surprinse în flagrant, pregătite să descarce o dubă plină cu moloz și alte deșeuri. Persoanele în cauză erau urmărite deja de ceva vreme, au transmis polițiștii, potrivit B365. Cu două zile înainte, au scăpat în ultimul moment, însă de această dată legea i-a ajuns din urmă.

Pe lângă amenda substanțială, oamenii legii au aplicat și măsura complementară de confiscare a vehiculului folosit pentru transportul deșeurilor.

„Sectorul 1 nu este groapă de gunoi!”

Primăria Sectorului 1 subliniază ferm: „Sectorul 1 NU este groapă de gunoi! Astfel de acțiuni vor fi sancționate drastic!” Autoritățile avertizează că zilele în care Sectorul 1 era lăsat pradă gunoaielor s-au încheiat, iar cei care încalcă legea vor suporta consecințele, chiar și pentru câteva zeci de lei obținuți de la cei care îi angajează să scape de deșeurile rezultate din construcții.

Imaginile incidentului au fost publicate și pe internet de Primăria Sectorului 1, București, pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor.

Bucureștenii sunt invitați să anunțe autoritățile dacă observă astfel de ilegalități pe teritoriul Sectorului 1. Reclamațiile pot fi făcute la numărul de telefon 021.9540.

Cât costă amenzile în Sectorul 1

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public generează costuri pentru toți locuitorii sectorului. Pentru a descuraja această practică, amenzile sunt semnificative și diferă în funcție de tipul de deșeuri: