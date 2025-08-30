Şoferul care „a plimbat” un prieten pe plafonul maşinii pe o stradă din Gorj nu avea nici permis

Un tânăr de 20 de ani din Gorj a ajuns în atenția poliției după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care conducea un autoturism, având pe plafon un prieten. Aventura sa i-a adus un dosar penal și o amendă consistentă.

Poliţiştii au reuşit să îl identifice pe şoferul care, zilele trecute, „şi-a plimbat” un prieten pe plafonul maşinii pe o stradă din Gorj. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, din comuna Bălești, județul Gorj, care acum este cercetat penal și a fost amendat. Fapta sa a fost descoperită după ce în mediul online au apărut imagini care îl surprind transportând o altă persoană pe plafonul mașinii, potrivit news.ro.

Şoferul nu avea permis auto

Videoclipul, distribuit pe rețelele de socializare, arată o scenă extrem de periculoasă: un tânăr stă întins pe burtă pe plafonul autoturismului aflat în mers, ținându-se de ușile mașinii, în timp ce geamurile sunt lăsate jos.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Târgu Jiu s-au autosesizat după apariția înregistrării şi în scurt timp l-au identificat conducătorul auto, care nici măcar nu deţine permis auto.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere. Totodată, tânărul a fost sancţionat conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1.215 de lei”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Incidentul vine în contextul mai multor abateri similare semnalate în județul Gorj în ultima vreme. Unul dintre cele mai recente incidente a fost în urmă cu două săptămâni, când un alt tânăr de 25 de ani din Gorj a rămas fără permis și a fost amendat cu peste 1.000 de lei, după ce a fost filmat făcând drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Gorj din Târgu Jiu.