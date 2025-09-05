Muncitor român mort în Italia după ce a căzut de pe acoperișul unei ferme

Un român de 46 de ani, rezident în Italia, a murit după un accident de muncă petrecut pe 4 septembrie, la o fermă agricolă din Persico Dosimo, provincia Cremona.

Victima, care locuia în Viadana, provincia Mantova, lucra ca instalator de panouri fotovoltaice pentru o firmă din Milano. În timp ce se afla pe acoperișul fermei, acesta ar fi pus piciorul pe o fereastră aparent închisă, care a cedat sub greutatea sa, potrivit presei locale.

Bărbatul a căzut de la aproximativ șase metri înălțime, sub privirile unui agricultor prezent la fața locului. Acesta urma să discute cu muncitorul despre o posibilă lucrare la propria sa fermă și a fost cel care a sunat imediat la urgențe.

Intervenția medicilor

Echipajele de ambulanță au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe român în stop cardio-respirator și cu traumatisme severe. Medicii au aplicat manevre de resuscitare, după care l-au transportat de urgență la spitalul din Cremona.

Inițial, starea sa părea stabilă, însă la scurt timp după internare, situația s-a agravat brusc, iar medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Ancheta autorităților

Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili exact dinamica accidentului și eventualele responsabilități în acest caz.