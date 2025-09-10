Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De ce va plăti de 14 ori mai mult decât pentru produsele cumpărate

Un bărbat din Italia s-a trezit cu o amendă de peste 14 ori mai mare decât suma cheltuită, după ce vameșii din Roma au descoperit că două produse dintr-o comandă plasată pe platforma Temu erau contrafăcute.

Italianul plătise 42,13 euro pentru un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, Inc., un pachet de agrafe inspirate din filmul de animație Inside Out, baloane pentru o petrecere, bureți de bucătărie și un costum de baie, relatează Corriere della Sera.

La controlul vamal, inspectorii au constatat că tricoul și agrafele erau contrafăcute, iar în urma verificărilor cu avocații Disney, s-a confirmat încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Pe baza legislației italiene, destinatarul coletului este considerat automat importator și răspunde integral pentru introducerea pe teritoriul național a unor produse contrafăcute, chiar dacă acestea au fost cumpărate pentru uz personal și fără intenție de revânzare.

Prin urmare, vama a dispus confiscarea mărfurilor și aplicarea unei sancțiuni de 618 euro, adică de peste 14 ori suma cheltuită.

„Un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online”

Cazul a stârnit dezbateri în Italia. Asociația consumatorilor Codacons a criticat reglementarea, considerând-o disproporționată:

„Un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online de o piață internațională. Aceștia nu pot ști dacă vânzătorul are o licență valabilă și nici nu pot distinge a priori între un articol original și unul contrafăcut, mai ales dacă imaginile și descrierile sunt înșelătoare. A aplica amenzi de acest nivel destinatarului coletului înseamnă a pedepsi cea mai slabă verigă din lanț”, au transmis reprezentanții organizației.

Reacția Temu

La rândul său, platforma Temu a reacționat, anunțând că produsele incriminate au fost eliminate de la vânzare. Compania a mai subliniat că vânzătorii de pe site sunt obligați să respecte drepturile de proprietate intelectuală.

„Temu este o piață unde vânzătorii independenți își listează articolele spre vânzare. Toți vânzătorii sunt obligați să își verifice identitatea și să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Operăm un sistem de monitorizare proactivă și un portal prin care deținătorii de drepturi pot raporta orice încălcare. Ne-am extins echipa de Protecție a Identității și am intensificat colaborarea cu deținătorii de drepturi”, a precizat compania într-un comunicat oficial.

Potrivit legii italiene, amenzile pentru introducerea pe piață a produselor contrafăcute pot varia între 300 și 7.000 de euro, indiferent de valoarea comenzii sau de intențiile cumpărătorului.