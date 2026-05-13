Video Urs brun, capturat în curtea Școlii de Poliție din Câmpina, într-o cușcă specială. Animalul va fi relocat de autorități

Un urs brun a fost capturat, miercuri, în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina, într-o cuşcă autorizată special amplasată pentru prinderea animalului. Operațiunea a fost demarată după ce prezența sa a fost semnalată în mod repetat în zonă.

„În ultima perioadă, prezența unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea și incinta Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, existând preocupări privind siguranța persoanelor și prevenirea unor eventuale incidente”, a transmis Poliția Română printr-un comunicat.

Astfel au fost efectuate demersurile necesare, conform cadrului legal și procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuști autorizate destinate capturării animalului sălbatic.

„În cursul zilei de astăzi, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, comisar de poliție Crețu, din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cușca special amplasată în acest scop, în incinta unității de învățământ”, se mai arată în comunicat.

Potrivit autorităților, animalul este viu și se află în siguranță. La fața locului au intervenit polițiștii prahoveni dar și echipaje din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, urmând ca, potrivit protocolului și competențelor legale, să acționeze și celelalte instituții abilitate în gestionarea unor astfel de situații.

Ursul urmează să fie preluat și relocat în condiții de siguranță, cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor.

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova tratează cu maximă responsabilitate atât siguranța cetățenilor, cât și protejarea faunei sălbatice, acționând permanent pentru prevenirea oricăror situații care pot pune în pericol viața și integritatea persoanelor ori echilibrul mediului natural”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile recomandă oamenilor să nu se apropie de animale sălbatice și să evite orice comportament care le-ar putea provoca.