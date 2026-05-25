Mesaje RO-ALERT în Neamț după apariția unor urși în Piatra-Neamț, Farcașa și Bicaz Chei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a emis, în noaptea de duminică spre luni, trei mesaje RO-ALERT, după semnalarea mai multor urși în apropierea unor gospodării din județ.

Prima alertă a fost transmisă pentru localitatea Bicaz Chei, unde un urs a fost observat în zona tarabelor, potrivit Agerpres.

La scurt timp, un al doilea mesaj RO-ALERT a avertizat locuitorii din comuna Farcașa cu privire la prezența unui alt urs în zonă

Aproape de miezul nopții, și locuitorii cartierului Sărata din municipiul Piatra-Neamț au primit o notificare, după ce un urs a fost văzut umblând pe strada Humăriei.

Situația nu este una izolată. Sâmbăta trecută, autoritățile au emis alte trei mesaje RO-ALERT, după ce un urs a fost văzut în zona traseelor de escaladă dintre Via Ferrata Astragalus și Rezervația Cheile Șugăului – Munticelu.

În urmă cu o săptămână, Primăria Piatra-Neamț a decis împușcarea unui urs care fusese observat de mai multe ori în zona Ștrand – Bâtca Doamnei, în ciuda încercărilor repetate de a-l alunga.

Amintim că, în 2024, după numeroase alerte privind prezența unui urs în mai multe comune din județul Neamț și după căutări repetate întreprinse de autorități, la care s-au folosit inclusiv drone cu camere de termoviziune, un sătean curajos a capturat ursul în propria gospodărie.