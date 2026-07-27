Locuitorii din Sibiu au fost treziți luni dimineață de un mesaj RO-Alert, după ce un urs a fost observat pe o stradă din municipiu. Animalul a ajuns ulterior în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, unde autoritățile au intervenit timp de mai multe ore pentru capturarea acestuia.

Cu puțin timp în urmă, ursul a fost în cele din urmă tranchilizat și urmează să fie transportat la Grădina Zoologică din Sibiu.

Ursul a alergat prin curtea colegiului și a îngreunat intervenția

Intervenția s-a dovedit dificilă, deoarece animalul a fugit prin curtea unității de învățământ, după ce a traversat și grădina unui localnic. Medicul veterinar și vânătorul au avut nevoie de mai multe încercări pentru a-l imobiliza cu tranchilizante, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

După tranchilizare, ursul a rămas sub supravegherea jandarmilor, deoarece s-a ridicat din nou înainte ca efectul sedativului să se instaleze complet.

Pentru a putea intra în curtea liceului, echipa de intervenție a fost nevoită să demonteze o parte din poarta de acces, întrucât nu exista o cheie disponibilă la acel moment.

Primăria Sibiu, care a coordonat intervenția, a anunțat că în teren au fost mobilizați membrii Serviciului Situații de Urgență, medicul veterinar și pădurarul din cadrul firmei contractate pentru gestionarea acestor situații.

„Se lucrează pentru imobilizarea acestuia, utilizându-se tranchilizante”, au transmis reprezentanții administrației locale în timpul intervenției.

Între timp, în mediul online au apărut imagini video care surprind ursul alergând.

Animalul a încercat să iasă din curtea școlii

În timpul operațiunii, ursul a încercat inclusiv să sape pe sub gardul colegiului pentru a ieși din incintă, însă s-a întors în curtea unității.

Inspectoratul de Jandarmi Sibiu a precizat că la fața locului au fost trimise de urgență echipaje pentru protejarea populației, iar celelalte instituții cu atribuții în domeniu au fost informate imediat.

La un moment dat, autoritățile analizau inclusiv posibilitatea împușcării animalului, iar un vânător fusese chemat în zonă.

Totul a început cu un mesaj RO-Alert

Prezența ursului a fost semnalată inițial printr-un apel la 112, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care i-au avertizat pe locuitori să evite zona de pe strada General Vasile Milea.

„A fost semnalată prezența unui urs în municipiul Sibiu, strada General Vasile Milea. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți”, se arată în mesajul transmis populației.

Ulterior, animalul a fost observat în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, din cartierul Hipodrom, unde s-a desfășurat întreaga operațiune de capturare.