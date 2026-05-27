Video Momentul în care un turist bulgar este mușcat de urs, în zona Barajului Vidraru. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert

Un turist bulgar în vârstă de 45 de ani a fost mușcat de un urs, miercuri, în zona Barajului Vidraru. Autoritățile din județul Argeș au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației și a turiștilor aflați în apropiere. Turistul era în mașină, cu geamul lăsat, și s-a apropiat foarte mult de un urs aflat lângă vehicul. Într-o clipă, animalul s-a repezit asupra lui.

Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină pentru acordarea de îngrijiri medicale unui cetățean bulgar care, conform primelor informații, a fost mușcat de mână de un urs. Imaginile care surprind momentul arată cum turistul era în mașină, cu geamul lăsat, în timp ce un urs se afla lângă vehicul. Într-o clipă, animalul s-a apropiat de mașină și s-a repezit asupra lui.

Bărbatul rănit s-a deplasat la postul de jandarmerie din apropierea barajului, iar un jandarm a fost cel care a apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj medical. Acesta a fost preluat și dus la un spital din apropiere. Nu este primul turist mușcat de urs săptămâna aceasta, luni noaptea au mai fost două astfel de incidente, dar din fericire persoanele au fost rănite ușor, relatează interesargesean.ro.

Reprezentanții ISU au precizat că victima era conștientă și cooperantă în momentul în care a primit îngrijiri medicale.

În urma incidentului, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert privind prezența ursului în zonă și au făcut apel la turiști să evite deplasările în apropierea locului unde a fost observat animalul.

Pentru evitarea unor incidente similare, ISU Argeș recomandă populației să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să se fotografieze cu acesta și să nu se expună pericolului.

De asemenea, localnicii sunt sfătuiți să își protejeze animalele din gospodărie fără a se apropia de urs.