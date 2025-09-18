Două mașini incendiate intenționat la Ploiești. Autorul a fost prins după ce a fost surprins de camerele de supraveghere

Două autoturisme au fost cuprinse de flăcări în cartierul Malu Roșu din Ploiești, în noaptea de 17 spre 18 septembrie. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar autorul a fost prins ulterior.

Imaginile arată cum, în jurul orei 00:35, un bărbat se apropie de două mașini parcate - un Audi acoperit cu o prelată și o Dacie. Individul stropește vehiculele cu un lichid inflamabil, le incendiază și apoi fuge.

Nu este clar dacă cele două autoturisme au fost vizate în mod special sau dacă au fost alese la întâmplare.

Flăcările amenințau să se extindă

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Focul punea în pericol un balcon de la etajul întâi al unui bloc din apropiere, dar și alte mașini parcate în zonă, potrivit Observatorului Prahovean.

Suspectul, reținut de polițiști

Polițiștii au anunțat că principalul suspect a fost identificat și reținut pentru audieri. „Principalul suspect a fost deja identificat și reținut pentru audieri”, a confirmat IPJ Prahova.