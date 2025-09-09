Soția unui fost premier al Nepalului, arsă de vie după ce protestatarii i-au incendiat locuința

Soția fostului premier nepalez Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, a fost arsă de vie în casă marți, 9 septembrie, în timpul protestelor din Kathmandu, capitala Nepalului.

Potrivit NDTV, protestatarii, furioși, au încercuit casa lor și i-au dat foc. Incidentul a avut loc la locuința lor din zona Dallu a Capitalei.

Chitrakar a fost transportată de urgență la Spitalul de Arsuri Kirtipur, dar a murit în timpul tratamentului, potrivit unor surse din familie.

Premierul Nepalului, KP Sharma Oli, a cărui locuință a fost, de asemenea, incendiată, a demisionat marți, pe fondul protestelor împotriva interdicției de scurtă durată a rețelelor de socializare, care au devenit tot mai violente și s-au extins în critici mai ample la adresa guvernului și în acuzații de corupție la adresa elitei politice a țării himalayene.

Între timp, Guvernul de la Kathmandu a ridicat interdicția asupra platformelor online, după ce mii de tineri au ieșit în stradă, iar confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți.

Unii manifestanți au aruncat cu pietre în casa premierului KP Sharma Oli, aflată în orașul său natal, Damak. Șeful executivului și-a dat demisia marți.

Ministrul de Finanțe, Bishnu Prasad Paudel, în vârstă de 65 de ani, a fost urmărit pe străzile capitalei, arată un videoclip tulburător. Înregistrarea arată cum ministrul a fost lovit cu picioarele și bătut brutal.

Luni, mii de tineri au pătruns cu forța în clădirea parlamentului din Kathmandu, cerând guvernului să revină asupra deciziei de a bloca 26 de platforme de socializare, printre care Facebook și YouTube. Ei au cerut, de asemenea, măsuri ferme împotriva corupției.

Măsura de blocare a rețelelor sociale fusese impusă săptămâna trecută, autoritățile argumentând că urmăresc să reducă răspândirea știrilor false, a discursurilor instigatoare la ură și a fraudelor online.

Totuși, tinerii au perceput această decizie ca pe un abuz de putere și au acuzat guvernul de atitudine autoritară. Mulți dintre ei au ieșit în stradă cu pancarte inscripționate cu mesaje precum „ajunge” și „stop corupției”.