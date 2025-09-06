search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Video Incident șocant în Timiș: Un bărbat beat a incendiat o pompă de benzină, i-a provocat arsuri unui angajat și a amenințat că se va sinucide

Publicat:

Un bărbat de 34 de ani, beat, a incendiat o pompă de benzină din Făget, Timiș, i-a provocat arsuri unui angajat și, ulterior, a amenințat că se va sinucide sărind într-un balcon al unui bloc.

FOTO: Captură video
FOTO: Captură video

„La data de 04 septembrie 2025, în jurul orei 23:41, polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget, iar ulterior s-a deplasat către un bloc ANL din localitate, unde a distrus geamul ușii de acces și a amenințat că se va sinucide.

Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției”, transmite IPJ Timiș.

Potrivit autorităților, bărbatul, care ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, a luat pistolul de alimentare al uneia dintre pompe și a aprins combustibilul cu o brichetă. Potrivit Opinia Timișoarei, individul este de loc din Buzău și conducea un microbuz cu care a venit din Germania.

„În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, ulterior, acesta ar fi acționat pistolul de alimentare al unei pompe și ar fi aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil. Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor.

În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca”, mai transmit polițiștii.

Momentan, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat.

Timişoara

