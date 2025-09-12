search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Recidivist din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin: „Diseară urmezi tu!” Imaginile șocante, transmise live pe TikTok

0
0
Publicat:

Un bărbat de 51 de ani din comuna Bârsana, județul Maramureș, a incendiat bunurile unui vecin, a amenințat cu moartea și a fugit în pădure, unde a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale. A fost prins după o amplă operațiune a polițiștilor, sprijiniți de un elicopter cu termoviziune.

Un recidivist din Maramureș a incendiat bunurile unui vecin FOTO: Captură video
Un recidivist din Maramureș a incendiat bunurile unui vecin FOTO: Captură video

Incidentul a avut loc joi seara, când bărbatul, recidivist, a aprins intenționat o claie de fân, un șopru și o construcție din lemn care aparțineau unui vecin. Nu s-a oprit aici: a intrat live pe rețelele sociale și și-a amenințat vecinul cu moartea, agitând un topor.

După ce polițiștii și jandarmii au pornit pe urmele sale, bărbatul s-a refugiat într-o pădure din apropiere. De acolo, a continuat să transmită live pe TikTok, informându-și urmăritorii despre situația în care se afla.

Operațiune cu elicopter și termoviziune

Pentru găsirea lui a fost mobilizat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, dotat cu echipamente de termoviziune.

Activităţile de căutare au fost demarate după ce poliţiştii au stabilit că bărbatul de 51 de ani ar fi distrus prin incendiere o claie de fân, un şopru cu fân şi o construcţie din lemn şi ar fi ameninţat persoane din localitatea Bârsana. Pentru eficientizarea căutării, din cauza zonei şi condiţiilor meteorologice, un rol esenţial în desfăşurarea operaţiunii l-a avut elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi echipamentele cu termoviziune”, a declarat Florina Meteş, purtător de cuvânt al IPJ Maramureş, citată de Agerpres.

După o noapte petrecută în pădure, urmărit de polițiști și cu elicopterul survolând zona, bărbatul a rămas fără baterie la telefon și fără alcool. În aceste condiții, a decis să se predea. El a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Reținut și dus în fața instanței

Suspectul a fost dus la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Operațiunea de căutare a fost sprijinită de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și jandarmi.

Baia Mare

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
mediafax.ro
image
Scandal uriaș după moartea lui Diego Jota. Fotografia cu Ruben Neves și Rute Cardoso, văduva fostului fotbalist de la Liverpool, a stârnit reacții dure
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mircea Lucescu n-a stat pe gânduri: decizia luată, după întâlnirea cu șefii FRF
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
kanald.ro
image
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Apa de la robinet, la prețuri fără precedent!
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prințesa fără fițe și pusă pe treabă! Cu părul prins în coc fără elastic, Kate Middleton și-a arătat abilitățile la o vizită regală

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier