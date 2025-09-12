Video Recidivist din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin: „Diseară urmezi tu!” Imaginile șocante, transmise live pe TikTok

Un bărbat de 51 de ani din comuna Bârsana, județul Maramureș, a incendiat bunurile unui vecin, a amenințat cu moartea și a fugit în pădure, unde a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale. A fost prins după o amplă operațiune a polițiștilor, sprijiniți de un elicopter cu termoviziune.

Incidentul a avut loc joi seara, când bărbatul, recidivist, a aprins intenționat o claie de fân, un șopru și o construcție din lemn care aparțineau unui vecin. Nu s-a oprit aici: a intrat live pe rețelele sociale și și-a amenințat vecinul cu moartea, agitând un topor.

După ce polițiștii și jandarmii au pornit pe urmele sale, bărbatul s-a refugiat într-o pădure din apropiere. De acolo, a continuat să transmită live pe TikTok, informându-și urmăritorii despre situația în care se afla.

Operațiune cu elicopter și termoviziune

Pentru găsirea lui a fost mobilizat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, dotat cu echipamente de termoviziune.

„Activităţile de căutare au fost demarate după ce poliţiştii au stabilit că bărbatul de 51 de ani ar fi distrus prin incendiere o claie de fân, un şopru cu fân şi o construcţie din lemn şi ar fi ameninţat persoane din localitatea Bârsana. Pentru eficientizarea căutării, din cauza zonei şi condiţiilor meteorologice, un rol esenţial în desfăşurarea operaţiunii l-a avut elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi echipamentele cu termoviziune”, a declarat Florina Meteş, purtător de cuvânt al IPJ Maramureş, citată de Agerpres.

După o noapte petrecută în pădure, urmărit de polițiști și cu elicopterul survolând zona, bărbatul a rămas fără baterie la telefon și fără alcool. În aceste condiții, a decis să se predea. El a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Reținut și dus în fața instanței

Suspectul a fost dus la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Operațiunea de căutare a fost sprijinită de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și jandarmi.