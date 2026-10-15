 Ninge pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje. Salvamont Argeș: „Nu subestimați schimbările rapide ale vremii la altitudine” | adevarul.ro
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Video Ninge pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje. Salvamont Argeș: „Nu subestimați schimbările rapide ale vremii la altitudine”

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Ninge, joi seară, în zona înaltă a județului Argeș. Drumarii intervin pe Transfăgărășan cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant, după ce zăpada a afectat circulația pe DN 7C. Salvamont Argeș a avertizat șoferii și turiștii să nu subestimezeschimbările rapide ale vremii la altitudine”. 

Condițiile de circulație pe Transfăgărășan, joi seară
Condițiile de circulație pe Transfăgărășan, joi seară Foto: captură DRDP București

„La munte, vremea se poate schimba rapid”

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că echipele de intervenție acționează în zonă pentru menținerea condițiilor de trafic.

„Ninge în zona înaltă a județului Argeș. Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 7C, jud. Argeș”, au transmis reprezentanții DRDP București.

 Salvamont Argeș: „Condițiile meteorologice impun prudență”

Salvamont Argeș a postat joi seară, pe Facebook, o atenționare pentru șoferii și turiștii care se află sau intenționează să ajungă pe Transfăgărășan, după ce în zona montană înaltă a început să ningă.

„Ninge pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 1.600 de metri, iar vizibilitatea este redusă. Condițiile meteorologice impun prudență sporită atât pentru conducătorii auto, cât și pentru turiștii aflați în zona montană”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Recomandări pentru șoferi

Salvamontiștii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să adapteze deplasarea la condițiile de drum și de vreme.

Totodată, aceștia îi sfătuiesc pe șoferi să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele bruște și să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

„Respectați semnalizarea rutieră și eventualele restricții de circulație”, a recomandat Salvamont Argeș.

Avertisment și pentru turiști

Salvamont Argeș atrage atenția și asupra condițiilor din zona montană, recomandând turiștilor să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să fie echipați corespunzător pentru temperaturi scăzute și precipitații.

De asemenea, sunt recomandate evitarea traseelor expuse și a deplasărilor care pot deveni periculoase în condiții de vizibilitate redusă.

„Nu subestimați schimbările rapide ale vremii la altitudine”, avertizează salvatorii montani.

„La munte, vremea se poate schimba rapid”

Reprezentanții Salvamont le recomandă tuturor celor care se îndreaptă spre Transfăgărășan să consulte informațiile oficiale privind prognoza meteo, starea drumurilor și eventualele restricții de circulație.

„Nu vă bazați doar pe condițiile meteo de la plecare. La munte, vremea se poate schimba rapid, iar siguranța trebuie să fie prioritară”, au transmis salvamontiștii.

În caz de urgență, turiștii pot apela numărul unic 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, la numărul 0-SALVAMONT (0725.826.668).

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