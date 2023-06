Înscrisul de pe troița securiștilor de la Pitești, modificat. Daniel Șandru: „Vor rămâne în istorie drept niște barbari“

Troița comemorativă de la Pitești, considerată a fi dedicată foștilor securiști, rezistă în continuare în parcela militară a cimitirului. La nouă luni de la inaugurare, înscrisului de pe monumentul funerar i-au fost adăugate „valori democratice“.

În septembrie 2022, în Parcela Militară a Cimitirului Municipal „Sfântu Gheorghe” din Pitești a fost ridicat un monument omagial închinat eroilor de pe „frontul nevăzut”, inițiatori fiind membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SRI-Sucursala Argeș.

S-a considerat că prin troiță au fost omagiați atât foștii lucrători din SRI, cât și din fosta Securitate, tocmai în municipiul unde au fost comise ororile din „Experimentul Pitești”.

Inițiativa a scandalizat opinia publică, fiind cerută, în nenumărate rânduri, dărâmarea construcției.

Troița rezistă, însă, fără probleme. Doar placa memorială a suferit mici schimbări. Acum se face referire strict la cadrele militare „după anul 1990”, fiind adăugate valori „și democratice”.

Cele cinci cuvinte sunt singurele schimbări produse la monument în cele nouă luni care au trecut de la ridicarea lui, în urma presiunii făcute de mai multe asociații și chiar de directorul SRI, Eduard Hellvig, inaugurarea construcției neavând aprobarea Serviciului Român de Informații.

Mesajul înscris, în prezent, pe placa memorială este acum următorul: „GLORIE și ONOARE - Cadrelor militare care au activat după anul 1990 pe ”frontul nevăzut” în activitatea de apărare a valorilor fundamentale și democratice ale României. PATRIA A PRIORI”.

Dumitru Șovar susține că troița a fost ridicată legal

Troița a fost dezvelită în data de 14 septembrie 2022 în Cimitirul Militar Pitești, cu ocazia unei acțiuni organizate de colonelul (r.) Dumitru Șovar, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Serviciul Român de Informații-Sucursala Argeș (ACMRR – SRI).

Dumitru Șovar susține că s-a interpretat greșit și că troița a fost ridicată doar pentru lucrătorii de informații, ci nu ai Securității din perioada comunistă.

„Am modificat pentru că s-a interpretat greșit apărarea valorilor fundamentale, raportându-mă la Constituția din 2022. Ca atare am zis să fiu mai explicit, să înțeleagă lumea că nu e așa. Asta a fost toată treaba”, a precizat Dumitru Șovar pentru „Adevărul“.

De asemenea, președintele ACMRR – SRI Sucursala Argeș susține că totul a fost făcut legal.

„Asta nu este un monument, este o cruce. Pe care am făcut-o legal pentru că nu ne trebuie aprobare în cimitir. Este parcelă militară, în baza unui protocol făcut cu cei de la Ministerul Apărării Naționale. Nu am încălcat cu nimic legislația. Nu am adus nici un afront cuiva”, a mai susținut Dumitru Șovar.

Se cere, în continuare, dărâmarea construcției

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) cere, în continuare, îndepărtarea monumentului din cimitirul din Pitești.

„Nu sunt nici un fel de eroi, nu au apărat țărișoara că nu au avut de ce să o apere, nu au făcut decât să slujească dictatura și pe exponenții acesteia până în ultima zi a regimului. Acum vor să rescrie istoria. Le transmit încă o dată. Vor rămâne în istorie așa cum au fost și cum sunt: niște barbari. Nu avem un cadru legislativ, din păcate, prin care să putem inerveni în privința acelui ansamblu comemorativ, însă vom urmări în continuare ce se întâmplă acolo”, a precizat Daniel Șandru, președinte IICCMER.

Și președintele Filialei Argeș a Fundației Culturale Memoria este nemulțumit că monumentul nu a fost dărâmat.

„Nu s-a rezolvat pentru că după părerea mea s-a făcut cu acordul autorităților. Ca să se dărâme ar trebui să fie un ordin tot de sus. Noi nu putem să facem nimic. Autoritățile ar trebui să ia atitudine. (…) Numai pe linie ierarhică se poate face ceva”, a precizat Ilie Popa, președintele Filialei Argeș a Fundației Culturale Memoria.

Parcela Militară din Cimitirul Municipal „Sfântul Gheorghe” Pitești este amplasată în vecinătatea Cimitirului Eroilor și este în administrarea Asociației Organizația Județeană Argeș Basarab I a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.

Colonelul (r) Stoica Ilie, președintele Organizației Județene a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, susține că nu este nimic în neregulă. „Nu există monument, este o greșeală mare. Este o cruce în cimitirul militar. (…) Nu este nimic acolo ridicat în memoria securiștilor”, a precizat acesta.