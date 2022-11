Monumentul pentru securiști, ridicat în orașul teribilului Experiment Pitești, continuă să stea în picioare: „O nemernicie morală”

Monumentul pentru foștii lucrători din SRI și din fosta Securitate în orașul unde s-a desfășurat teribilul Experiment Pitești nu a fost nici până acum înlăturat, scandalul de proporții fiind departe de a se încheia.

Monumentul, ce are forma unei cruci de lemn sculptate, a fost dezvelit pe 14 septembrie în Cimitirul Militar Pitești, cu ocazia unei acțiuni organizate de către filiala Argeș a Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii (ACMRR-SRI), condusă de către colonelul în rezervă Dumitru Șovar.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER) a cerut în repetate rânduri îndepărtarea monumentului de la Pitești.

Terenul unde a fost ridicată crucea comemorativă a fost cesionat printr-o Hotărâre de Consiliu Local la începutul anilor 1990 către Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala Argeș.

În ultimele săptămâni, IICCMER a trimis adrese către Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala Argeș, către Asociația Națională ”Cultul Eroilor-Regina Maria”, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și către filiala Argeș a Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii. Însă crucea comemorativă nu a fost până acum înlăturată.

„Cred că, fiind vorba despre un fost ofițer de Securitate, domnul colonel Șovar, cel care a avut inițiativa, acesta ar trebui să ia foarte în serios ce a spus în această lună domnul Eduard Helvig, directorul SRI, și anume că ceea ce s-a întâmplat la Pitești, ridicarea acelei cruci comemorative, a fost o mare eroare și să o înlăture de îndată. Din corespondența avută cu acest fost ofițer de Securitate constat că există o atitudine obraznică din partea domniei sale față de spațiul public democratic, față de memoria victimelor regimului totalitar pe care l-a slujit între 1988 și 1990”, a declarat pentru „Adevărul” Daniel Șandru, președintele IICCMER.

Daniel Șandru anunță că va continua demersurile pentru înlăturarea monumentului de la Pitești.

„Intuiesc faptul că domnul colonel Șovar își imaginează că fie voi obosi, fie mă voi lăsa intimidat. Și îl asigur că nu se va întâmpla nici una, nici alta. Voi continua demersurile instituționale pentru a afla mai întâi cine a dat autorizația pentru ridicarea acelei cruci comemorative. Solicit public încă o dată să înlăture acel obiect. Mă aștept ca și autoritățile publice locale să fie foarte clare în a își asuma sau a se delimita de ridicarea acestei cruci comemorative într-un oraș care a fost o cetate a crimelor comunismului. Este o nemernicie morală”, adaugă Daniel Șandru.

La câteva zile după declanșarea scandalului privind crucea comemorativă de la Pitești, Dumitru Șovar a trimis o scrisoare către IICCMER.

„Într-o corespondență scrisă purtată cu domnul Șovar, semnată de fapt de Biroul Executiv al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din SRI, sucursala Argeș, se scrie că «această asociație a ridicat o cruce comemorativă în parcela militară a Cimitirului Sfântul Gheorghe din Pitești pentru cadrele militare provenite din SRI-SIE care au activat în aceste instituții și au decedat după anul 1990». Este o minciună sfruntată, pentru că nu este specificat în niciun fel pe soclul acelei cruci comemorative că aceasta ar fi ridicată în memoria cadrelor decedate după 1990. Am fost la Pitești, am văzut acea cruce. Trebuie să vedem și câte cadre sunt din Argeș, astfel încât să se justifice ridicarea acestei cruci comemorative la Pitești și nu la București. În opinia mea, scrisoarea oficială trimisă către IICCMER de către asociația condusă de către domnul Șovar este un fals în declarații, dacă nu chiar un fals în acte publice”, mai spune Daniel Șandru.

În pozele făcute soclului crucii comemorative, inclusiv de către oficialii IICCMER, nu apare nicăieri vreo referire legată de faptul că acel monument ar fi ridicat doar celor care au decedat după 1990.

Monumentul ridicat acum aproape două luni se află la cinci kilometri de fosta închisoare Pitești.

Între 1949 şi 1951, la închisoarea Piteşti s-a desfăşurat Experimentul Piteşti, considerat a fi cel mai mare şi cel mai intensiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul comunist. Doisprezece tineri au murit în cadrul Experimentului Piteşti şi câteva mii au fost schingiuiţi. Sute de foşti deţinuţi au rămas cu traume psihice sau fizice pe viaţă.

„Cineva a fost interesat să facă vâlvă”

„Adevărul” a luat legătura și cu Dumitru Șovar pentru a își spune punctul de vedere vizavi de acuzele IICCMER.

„Eu am transmis IICCMER un drept la replică pe care nu a binevoit să-l publice. S-a făcut vâlvă degeaba sau mai bine zis cineva a fost interesat sa facă vâlvă. Eu am transmis conform Codului Civil un drept la replică și nu «o scrisoare». Este o etapă premergătoare unei eventuale acțiuni în justiție Nu știu încă dacă vom da în judecată IICCMER. Conducerea asociației va hotărî ce va fi. Eu nu umblu cu falsuri. Toată această campanie publică la adresa crucii comemorative s-a bazat pe un fals grosolan, și anume ca am fi ridicat un monument al Securității în Cimitirul Eroilor”, spune colonelul în rezervă Dumitru Șovar, președinte Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere-SRI Argeș, cea care a avut inițiativa ridicării crucii comemorative.

„Adevărul” i-a solicitat lui Dumitru Șovar să argumenteze afirmația potrivit căreia cineva ar fi fost interesat să facă vâlvă legat de acel monument și să precizeze cine este acea persoană. „Nu știu”, a fost reacția lui Dumitru Șovar.