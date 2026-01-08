Ghidul cumpărătorului de locuințe. Recomandările specialiștilor: „Lucrurile care nu se pot schimba sunt mult mai importante”

Achiziția unei locuințe este, pentru majoritatea românilor, cea mai importantă tranzacție financiară din viață. Într-o piață imobiliară dinamică, decizia de a cumpăra un apartament sau o casă poate deveni copleșitoare. Agenții imobiliari Amalia Tudor și Șerban Trîmbițașu explică pașii esențiali pe care trebuie să îi parcurgă un cumpărător: de la definirea nevoii, la verificarea proprietății și până la securizarea juridică a tranzacției.

Procesul de cumpărare începe mult înainte de vizionarea propriu-zisă a imobilelor. Primul pas, adesea ignorat, este o introspecție onestă asupra motivelor care stau la baza achiziției.

Nevoia reală sau investiție

„E bine să se înceapă de la nevoie. Oamenii, în general, cumpără când au o nevoie, poate este vorba de mai mult spațiu, cel în care stau acum este insuficient sau poate este prea mare și au costuri mari la întreținere. Uneori stau prea departe de serviciu sau școala copiilor și petrec prea mult timp în trafic”, explică Amalia Tudor.

Pe de altă parte, instabilitatea economică îi împinge pe cei cu economii către imobiliare: „Este și situația în care vor să investească, când au un surplus financiar și văd că, din cauza inflației, banii își pierd valoarea”, adaugă aceasta.

Greșeala supraîndatorării

Un aspect crucial este echilibrul dintre rata la bancă și calitatea vieții. Tinerii sunt sfătuiți să nu sacrifice totul pentru pereți.

„Am observat că tinerii sau o parte din ei vor să își păstreze stilul de viață și nu vor să se îndatoreze prea mult. Este bine ca oamenii să analizeze ce își doresc mai mult. Pot să facă economii și eforturi mai mari și să se îndrepte către un imobil mai scump decât își pot permite, dar își vor diminua stilul de viață”, avertizează Amalia Tudor, recomandând colaborarea cu un broker de credite pentru a evita povara ratelor.

Atenție la fondul emoțional: Nu cumpărați mobilă

O greșeală majoră semnalată de ambii specialiști este concentrarea pe finisaje în detrimentul structurii și zonei. Șerban Trîmbițașu atrage atenția asupra riscului de a fi păcălit de o renovare de fațadă.

„În primul rând, să fie atenți neapărat la lucrurile care nu se pot schimba, pentru că pe majoritatea cumpărătorilor îi ia valul și cumpără pe impuls emoțional. Cumpără păcăliți de o bucătărie mobilată și omit faptul că poate blocul e construit înainte de cutremur sau poate chiar are risc seismic. Lucrurile care nu se pot schimba la un imobil, cum ar fi anul de construcție, compartimentarea, etajul, locația, sunt mult mai importante decât îmbunătățirile”, declară Șerban Trîmbițașu.

Mitul instalațiilor schimbate

Un aspect tehnic extrem de important, adesea neglijat sau înțeles greșit de cumpărători, este starea instalației electrice. Șerban Trîmbițașu demontează un mit frecvent întâlnit în anunțurile de vânzare:

„Sunt mulți care spun că au instalația electrică schimbată, dar, de fapt, au schimbat doar întrerupătoarele, prizele și panoul de siguranță. Important este cablul din spatele peretelui. (...) Instalația electrică este un aspect foarte important, undeva la 30% din costul de renovare, pentru că o instalație electrică nouă înseamnă pereți găuriți și automat glet peste tot. Practic, apartamentul ajunge aproape de la zero.”, arată agentul imobiliar.

Soluția tehnică: Expertul imobiliar

Pentru a evita surprizele neplăcute, recomandarea fermă este angajarea unui specialist tehnic înainte de semnare.

„Recomand tuturor să vină cu un expert tehnic imobiliar dacă s-au hotărât să cumpere un apartament. Achită o taxă de 300, 400, 500 de euro, iar omul are aparatură specializată ca să vadă efectiv fierul din beton și să observe eventuale crăpături”, explică Trîmbițașu.

Siguranța juridică: notarul cumpărătorului

Partea juridică necesită vigilență maximă. Amalia Tudor recomandă ca, înainte de semnare, cumpărătorii să ceară notarului draftul actelor pentru a le studia cu atenție sau chiar cu un avocat. Șerban Trîmbițașu completează cu o procedură specifică, menită să securizeze investiția încă din faza incipientă: opinia notarială.

„Trăim era internetului, să trimită documentele pe mail la notariat, să le verifice și să ceară o opinie notarială. Este un document pe care notarul îl întocmește, nu este scump, cred că în jur de 200–300 de lei, în care are obligația să detalieze toate eventualele neclarități și imperfecțiuni.”, arată Trîmbițașu.

De ce este vital să notăm antecontractul în Cartea Funciară

Un alt avertisment important vizează riscul dublei promisiuni de vânzare. Pentru a evita situația de coșmar în care un proprietar ia avansul de la mai mulți cumpărători pentru același apartament, înscrierea promisiunii în Cartea Funciară este obligatorie pentru liniștea cumpărătorului.

„Ideal ar fi să încheie un antecontract notarial. (...) Din punctul meu de vedere, este un aspect foarte important, pentru că, odată înscris în cartea funciară, apare peste tot și scăpăm de emoția acelei situații în care un proprietar promite de mai multe ori, la mai mulți oameni, același apartament”, explică Șerban Trîmbițașu.

Reprezentarea exclusivă

Pentru a naviga prin acest proces complex – de la analiza zonei, la verificarea tehnică și cea juridică – Amalia Tudor subliniază avantajul unui agent care lucrează doar pentru cumpărător:

„Lucrurile sunt mai clare când agentul imobiliar reprezintă o singură parte a tranzacției. Un agent imobiliar îl poate ajuta pe partea de identificare a proprietății, pe partea de negociere a condițiilor de vânzare, poate să facă o analiză comparativă de piață a proprietății.”, a subliniat Amalia Tudor.