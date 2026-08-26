Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită moartă. Mesajul plin de durere al mamei: „Copilul la care visează și și-l dorește orice părinte”

Fiica fostului om politic Cazimir Ionescu, Victoria-Maria Ionescu, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită moartă într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Tânăra a fost găsită moartă în casă Foto: Arhivă

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, miercuri, 26 august, cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal în timp ce se afla la un imobil din comuna Mușătești, a transmis IPJ Argeș printr-un comunicat.

Potrivit replicaonline, este vorba despre Victoria-Maria Ionescu, fiica fostului om politic Cazimir Ionescu. Aceasta ar fi fost găsită spânzurată într-o locuință din comuna Mușătești, iar Poliția din Curtea de Argeș ar fi fost sesizată prin 112 de o femeie.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești. Aceștia au constatat că cele sesizate se confirmă.

Echipajul medical sosit la locul incidentului a constatat decesul tinerei, în vârstă de 22 de ani, din București.

A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Pentru efectuarea verificărilor necesare, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

Pentru stabilirea cauzei decesului, anchetatorii au dispus efectuarea autopsiei medico-legale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragedia.

Poliția atrage atenția că, având în vedere natura cazului, prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul unor comportamente similare.

Autoritățile recomandă tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajează persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Tânăra a lăsat un bilet de adio pentru familie

Potrivit presei locale, anchetatorii au găsit şi un bilet de adio, în care tânăra, care îşi dorea să devină actriţă, îşi cerea iertare familiei şi citează surse care spun că Victoria suferea de depresie. De asemenea, apropiaţii vorbesc despre probleme în plan sentimental, însă informaţiile nu au fost confirmate oficial.

Decesul ei este cu atât mai neaşteptat cu cât tânăra se pregătea pentru un rol important, urmând să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și pace”.

După moartea fiicei sale, mama tinerei, Mihaela Ionescu, a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit și despre pasiunea Victoriei pentru actorie, potrivit presei locale.

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani.

Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă. Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată”, a scris Mihaela Ionescu.

„A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată. Pentru noi, Victoria va rămâne mereu lumina sufletelor noastre... și copilul la care visează și și-l dorește orice părinte”, a continuat mama fetei.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu Victoriei sunt așteptați joi, 27 august, începând cu ora 14:00, la Capela Cimitirului Bellu.

Cine este Cazimir Ionescu

Cazimir Ionescu a fost una dintre figurile politice importante ale perioadei de tranziție de după Revoluția din 1989. A fost membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN), iar în primul Parlament ales după Revoluție a devenit deputat de Teleorman. Documentele oficiale ale Camerei Deputaților îl consemnează drept deputat FSN și membru al grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale.

Cazimir Ionescu este menționat și în documentele oficiale ale Parlamentului ca membru al grupului parlamentar FSN în legislatura 1990-1992. În aceeași perioadă, el a făcut parte din Biroul permanent al Camerei Deputaților, unde a ocupat funcția de secretar.

Numele lui Cazimir Ionescu apare de asemenea în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care procurorii l-au trimis în judecată pentru infracțiuni împotriva umanității, în legătură cu rolul pe care l-ar fi avut, în calitate de vicepreședinte al CPUN, în evenimentele din iunie 1990.