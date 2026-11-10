 Panică în Craiova, după ce un muncitor a fisurat o conductă de gaze din vecinătatea unui liceu. Peste 200 de elevi au fost evacuați | adevarul.ro
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la Interviurile Adevărul, de la 11:00

Panică în Craiova, după ce un muncitor a fisurat o conductă de gaze din vecinătatea unui liceu. Peste 200 de elevi au fost evacuați

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Salvatorii ISU intervin marți în zona Liceului „Petreache Trișcu” din municipiul Craiova, în urma fisurării unei conducte de gaze, ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator.

Conductă de gaze fisurată
ISU și Distrigaz intervin la fața locului Foto: ISU Dolj

UPDATE Scurgerea a fost oprită

Prefectura Dolj anunță că scurgerea de gaz a fost oprită și se lucrează la repararea conductei avariate și înlocuirea robinetului de gaz.

„Estimăm că lucrările vor mai dura aproximativ o jumătate de oră, apoi, după ce se vor face și ultimele verificări și se va stabili că pericolul a fost înlăturat, copiii și cadrele didactice vor putea relua activitatea în clădirile liceului. Forțele de intervenție și echipele Distrigaz vor rămâne la locul intervenției până la finalul intervenției, după restabilirea stării de normalitate”, a anunțat Prefectura Dolj.

O conductă de gaze a fost fisurată din greșeală de un muncitor care lucra cu un excavator. S-a întâmplat chiar în preajma Liceului „Petreache Trișcu” din municipiul Craiova, iar ISU Dolj a dat alarma, elevii și profesorii aflați la acea oră în liceu fiind evacuați.

La fața locului se intervine cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială CBRN.

Zona a fost securizată
Zona a fost securizată Foto: ISU Dolj

„Pentru prevenirea producerii unor situații de urgență, pompierii au balizat și delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din șase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice. Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit și a oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată”, arată ISU Dolj.

Pompierii acționează în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă.

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