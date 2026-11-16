O școală îi învață pe elevi cum să obțină primul loc de muncă. Pregătirea începe din primii ani de liceu

Elevii unei școli din Marea Britanie învață încă din primii ani de liceu cum să se prezinte în fața unui angajator, cum să dea mâna cu un recrutor și cum să răspundă la întrebările de la un interviu de angajare. Exercițiile fac parte dintr-un program de orientare profesională menit să îi ajute pe adolescenți să dobândească abilitățile necesare pentru intrarea pe piața muncii.

Elevii învață încă de la 14 ani cum să se prezinte la un interviu de angajare. Foto: Ahivă

La Sandbach High School and Sixth Form College, din comitatul Cheshire, elevii de 14 și 15 ani participă la interviuri simulate. Adolescenții lucrează în perechi, își adresează întrebări specifice unei întâlniri cu un potențial angajator și exersează inclusiv salutul, strângerea mâinii și contactul vizual, notează BBC.

Printre întrebările pe care le primesc se numără „Când ai lucrat ultima dată în echipă?” sau „Povestește-mi despre o situație în care ai făcut o greșeală la locul de muncă”.

Pregătirea nu se limitează la interviurile simulate. În cadrul orelor dedicate orientării în carieră, organizate o dată la două săptămâni, elevii învață și cum să redacteze un CV și care sunt drepturile pe care le au ca angajați.

Una dintre eleve, Ati, spune că exercițiile au ajutat-o să înțeleagă lucruri pe care nu le știa despre participarea la un interviu și despre felul în care trebuie să se prezinte în fața unei persoane necunoscute.

„Cum să vorbesc cu oamenii. Cum să mă prezint în fața unor persoane diferite. De exemplu, faptul că trebuie să intri într-o încăpere și să te prezinți. Nu mă gândeam că trebuie neapărat să faci asta, dar cred că este o abilitate nouă pe care am învățat-o”, a povestit adolescenta.

La rândul ei, Myla, în vârstă de 14 ani, consideră că exercițiile nu încep prea devreme. În opinia sa, pregătirea îi va ajuta pe elevi să fie mai puțin emoționați atunci când vor începe să caute un loc de muncă.

„În doi ani probabil că vom începe să căutăm locuri de muncă part-time. Cu siguranță te ajută să scapi de emoții și de genul acesta de lucruri dacă ai mai făcut asta și ai exersat înainte”, a explicat ea.

Profesoara de orientare profesională Paisley Charlton spune că obiectivul cursurilor este ca elevii să capete încredere în propriile abilități și să fie pregătiți să participe la interviuri, să caute stagii de practică și să vorbească despre ei într-un mod pozitiv.

Potrivit conducerii școlii, educația pentru carieră începe încă din primii ani. În clasa a VII-a, elevii participă la evenimente de tip „speed networking”, în cadrul cărora discută individual cu angajatori din comunitate. În plus, nouă principii legate de integrarea profesională, printre care reziliența și capacitatea de a găsi soluții la probleme, sunt promovate în timpul orelor.

Directoarea Ellen Walton consideră că pregătirea pentru viața profesională nu ar trebui să fie abordată doar în apropierea absolvirii.

„Ne asigurăm că orientarea profesională nu este ceva ce se întâmplă doar la finalul școlii sau în momentele de tranziție. Există o lume întreagă acolo și considerăm că avem datoria morală de a le oferi elevilor tot ce au nevoie pentru a face alegerile potrivite pentru ei”, a declarat aceasta.

Volkswagen și Stellantis schimbă strategia pentru mașinile electrice. Admit succesul Chinei și caută rețeta care a schimbat piața auto mondială

Directoarea a mai spus că personalul școlii depune eforturi pentru ca toți elevii să continue, după absolvire, fie studiile, fie să intre în câmpul muncii sau într-un program de formare profesională. Potrivit BBC, în ultimii ani, de când instituția și-a reorganizat programul de orientare în carieră, niciun absolvent nu a ajuns în categoria tinerilor care nu urmează studii, nu au un loc de muncă și nu participă la cursuri de pregătire profesională.

Aproape un milion de tineri din Marea Britanie nu sunt nici la școală, nici la muncă

Inițiativele de acest fel apar în contextul unei probleme tot mai importante în Regatul Unit. Potrivit celor mai recente estimări menționate de BBC, aproape un milion de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani, adică aproximativ unul din opt tineri din această categorie, nu sunt înscrise într-o formă de educație sau pregătire profesională și nici nu au un loc de muncă. Acești tineri sunt cunoscuți sub acronimul NEET.

Premierul Andy Burnham a descris amploarea fenomenului drept un „eșec moral” și o „catastrofă economică”.

În această săptămână este așteptată publicarea unei evaluări independente realizate de fostul ministru al Sănătății, Alan Milburn, care urmează să prezinte recomandări pentru reducerea numărului tinerilor care nu sunt integrați în educație sau pe piața muncii.

Milburn a declarat pentru sursa citată că tinerii ar trebui să beneficieze de o garanție legală privind accesul la un loc de muncă, la formare profesională sau la sprijin pentru angajare. El a susținut că persoanele care refuză ajutorul oferit ar putea pierde anumite beneficii sociale.

Fostul ministru a cerut și redirecționarea unei părți importante din cheltuielile destinate ajutoarelor sociale către programe care să îi pregătească pe tineri pentru angajare. Potrivit acestuia, în prezent, statul britanic cheltuiește de 25 de ori mai mult pentru ajutoarele acordate tinerilor decât pentru pregătirea lor profesională.

Școlile ar putea primi, la rândul lor, responsabilități suplimentare în pregătirea elevilor pentru viața profesională. Printre măsurile anunțate deja de Guvernul britanic se numără posibilitatea ca elevii din Anglia să aleagă noi calificări profesionale de tip GCSE începând cu vârsta de 14 ani.

Pregătirea profesională nu ar trebui să fie responsabilitatea exclusivă a școlilor, atrage atenția Matt Lent, directorul executiv al organizației Youth Careers Collective, care colaborează cu zeci de școli din Londra.

Organizația facilitează întâlniri între elevi și angajatori și le oferă tinerilor din medii dezavantajate ocazia de a intra în contact cu mediul de afaceri.

Lent spune că organizația funcționează ca o punte de legătură între școli și companii, însă avertizează că abilitățile necesare pentru angajare nu sunt întotdeauna incluse în activitățile obișnuite din școli.

El consideră că pregătirea elevilor pentru piața muncii este importantă, dar nu poate rezolva singură problema tinerilor care nu lucrează și nu urmează studii.

„Da, trebuie să îi pregătim pe tineri pentru angajare, dar și angajatorii trebuie să își asume responsabilitatea de a crea oportunități accesibile”, a declarat Matt.