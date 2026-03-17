Peste 10 hectare de vegetație, mistuite de flăcări în județele Neamț și Iași, în ultimele 24 de ore

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ au intervenit, în ultimele 24 de ore, la patru incendii care au afectat peste 10 hectare de mirişte.

Incendiile au avut loc în localităţile Girov, Pângăraţi şi Petricani, din judeţul Neamţ şi în localitatea ieşeană Răchiteni, aflată în raionul de intervenţie al ISU Neamţ, scrie Agerpres.

Cele mai puternice incendii au fost la Răchiteni şi Petricani, unde au fost afectate câte cinci hectare de vegetaţie.

„De menţionat este intervenţia din comuna Ţibucani, unde incendiul de vegetaţie uscată s-a propagat la o anexă şi la acoperişul unei construcţii unde îşi are sediul Compania Naţională Poşta Română”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Clarisa Jinga.

Intervenţia promptă a voluntarilor SVSU Ţibucani a limitat propagarea incendiului la întreaga construcţie.

La toate cele patru incendii, cauza probabilă de producere a fost focul deschis în spaţii deschise.