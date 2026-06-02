Video Transfăgărășanul se pregătește de redeschidere. Ce termen avansează drumarii

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 7C - Transfăgărăşan, sectorul cuprins între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Robert Elekes.

Pentru a putea redeschide traficul pe Transfăgărășan, drumarii continuă deszăpezirea șoselei.

„Mult a fost, puţin a mai rămas! Continuăm cu toate forţele deszăpezirea de pe Transfăgărăşan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiţii de siguranţă", este mesajul publicat de DRDP Braşov pe pagina de Facebook.

Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă.

Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munții Făgăraş cu telecabina.

La peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, în zona turistică Bâlea Lac, se mai pot observa doar petice de zăpadă, potrivit meteorologilor.