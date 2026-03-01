search
Duminică, 1 Martie 2026
Misiune de salvare la În Neamț: persoană prinsă sub un copac, trunchiul căzut peste o țeavă de gaz. Victima, transportată la spital

Publicat:

Pompierii din județul Neamț au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unui tânăr prins sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Trunchiul tăiat al arborelui căzuse peste victimă și peste o țeavă de gaz. Bărbatul, rănit la un picior, a fost transportat la spital.

FOTO: ISU Neamț
FOTO: ISU Neamț

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:40, fiind anunțat faptul că pe strada Fabricii un copac a căzut peste o persoană.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman – o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim-ajutor, o autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD TIM – precum și echipaje ale SVSU și IPJ.

„Ajunşi la locul indicat, pompierii au constatat că o persoană se află în copac, la o înălţime de aproximativ patru metri, prinsă sub trunchiul tăiat şi crengi. Copacul era căzut şi peste o ţeavă de gaz. Cu ajutorul echipamentelor şi procedeelor specifice, pompierii au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac”, au transmis reprezentanții ISU.

Victima, un tânăr de aproximativ 22 de ani, era conștientă și prezenta traumatisme la un picior. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit și pentru îndepărtarea copacului de pe țeava de gaz, fiind luate măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. La fața locului a fost solicitat și un echipaj al companiei Delgaz Grid pentru remedierea avariei.

Piatra Neamţ

