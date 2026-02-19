Și-a făcut curaj cu alcool la proba pentru obținerea permisului auto. Polițistul l-a mirosit și i-a spus „pas”

Un bărbat care s-a prezentat joi la proba practică în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un bărbat 35 de ani s-a prezentat băut la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, în municipiul Roman.

"Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ, domnul Lucian Nicolae Gabur, a declarat că echipa instituţiei s-a confruntat cu o situaţie mai puţin obişnuită în cadrul activităţii curente de examinare. În timpul desfăşurării probei practice, poliţistul examinator a constatat că persoana examinată emana halenă alcoolică. În aceste condiţii, candidatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă", a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Neamţ, Camelia Varvara, scrie Agerpres.

Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 0,7 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Prefectura Neamţ a precizat că, potrivit celor declarate de candidat, acesta ar fi consumat băuturi alcoolice în seara precedentă.

Bărbatul a fost declarat "respins" şi urmează să fie reprogramat pentru susţinerea examenului, potrivit procedurilor legale în vigoare.