Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Două persoane au murit într-un accident pe E85, la Mihăileşti. O mașină a luat foc după impactul cu o autoutilitară

Două persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs, luni, pe DN2-E85, pe raza localităţii Mihăilesti, unde o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

Accident pe E85 FOTO: Facebook
Potrivit informaţiilor transmise de ISU Buzău, pompierii au intervenit pentru gestionarea accidentului în care au fost implicate cele două vehicule, scrie News.

În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări. În interiorul acestuia, salvatorii au descoperit o persoană încarcerată, care era carbonizată.

De asemenea, şoferul autoutilitarei a fost găsit inconştient de către echipele de intervenţie. Pompierii au reuşit să îl descarcereze şi l-au predat echipajului Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău care au declarat decesul.

Poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

