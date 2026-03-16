Două persoane au murit într-un accident pe E85, la Mihăileşti. O mașină a luat foc după impactul cu o autoutilitară

Două persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier produs, luni, pe DN2-E85, pe raza localităţii Mihăilesti, unde o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Buzău, pompierii au intervenit pentru gestionarea accidentului în care au fost implicate cele două vehicule, scrie News.

În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări. În interiorul acestuia, salvatorii au descoperit o persoană încarcerată, care era carbonizată.

De asemenea, şoferul autoutilitarei a fost găsit inconştient de către echipele de intervenţie. Pompierii au reuşit să îl descarcereze şi l-au predat echipajului Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău care au declarat decesul.

Poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.