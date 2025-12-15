Haos în Gara de Nord: un individ a urcat pe fațada clădirii și a aruncat cu pietre în trecători și mașini

Un bărbat s-a urcat duminică seară, 14 decembrie, pe fațada Gării de Nord și a început să arunce cu pietre în trecători și în autoturismele care circulau pe lângă gară. O femeie a fost rănită ușor de bucăți de tencuială aruncate de acesta.

Bărbatul a urcat pe fațada clădirii în zona bulevardului Dinicu Golescu, amenințând că se aruncă. În același timp, a început să arunce cu pietre în oameni și mașini, scrie TVR Info.

La fața locului au fost chemate echipele de intervenție, care au blocat bulevardul timp de peste două ore. O femeie a fost rănită ușor de bucăți de tencuială aruncate de bărbat pe stradă, iar două autoturisme au fost avariate.

Pompieri, polițiști, mascați, jandarmi și cadre medicale au încercat mai bine de două ore să îl convingă pe individ să coboare de pe clădire. În cele din urmă, negociatorii au reușit să îl determine să coboare cu ajutorul unei autoscări.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanță. El este cunoscut de autorități și nu este la prima abatere de acest gen. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală.