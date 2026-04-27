Video Sala Sporturilor din Constanța a fost închisă publicului, după ce a devenit pericol public. Tencuiala cade în capul oamenilor, iar subsolul clădirii este plin de apă

„Sala Sporturilor” din Constanța reprezintă un pericol pentru oricine îi calcă pragul. Clădirea are subsolul inundat, iar crăpături sunt vizibile inclusiv pe fațadă.

Fără fonduri pentru a continua investigațiile, Direcția Județeană de Sport, prin reprezentanții săi, ridică din umeri. În sală se organizează periodic evenimente care strâng laolaltă tineri și copii, existând riscul unei posibile unei tragedii.

Specialiștii spun că toate clădirile construite între Sala Sporturilor și mare în ultimii ani au secționat sistemul de drenaj al apelor subterane. Autorizațiile nu au ținut cont de consecințele săpăturilor.

Cazul sălii nu este singular în Constanța. Universitatea Ovidius este în aceeași situație, la fel ca și Biserica Adormirea Maicii Domnului. 

Autoritățile i-au convocat pe reprezentanții Direcției Județene de Sport și au decis aplicarea unui avertisment. La momentul expertizării sălii, subsolul era inundat.

Situația din subsolul clădirii datează de mai multă vreme. Bucăți de tencuială au căzut de pe fațada mai multor coloane. Nici crăpăturile nu atras atenția, copiii continuând să desfășoare activități sportive.

Acolo s-au organizat în continuare evenimente care au generat aglomerație. Abia acum, autoritățile au dispus interzicerea participării spectatorilor, pentru a evita aglomerația. Astfel, competițiile s-au desfășurat cu tribunele goale.

Am permis desfășurarea competițiilor sportive, cu condiția informării organizatorilor cu privire la starea structurii clădirii. Din dorința de a nu perturba competițiile deja în desfășurare, inclusiv cele din cadrul campionatelor în care sunt incluse și evenimentele de la Constanța, am fost de acord ca acestea să continue”, explică autoritățile.

La începutul acestei săptămânii, cazul va ajunge la Prefectul orașului, pentru a fi stabilite măsurile imediate, precum și componența grupului de lucru sau a comisiei care va evalua situația existentă.

Comunicat CSM Constanța:

Dragi suporteri,

Știm că la acest sfârșit de săptămână v-ați fi dorit să vă încurajați echipele favorite care vor evolua în Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanța; și noi ne-am fi dorit același lucru, să fiți în tribune și să scandați: „Hai, CSM!”.

Din păcate, din motive independente de voința noastră, toate activitățile sportive ce vor avea loc în Sala Sporturilor se vor desfășura fără cei care sunt cu adevărat sufletul sportului constănțean, suporterii.

Chiar dacă decizia este cel puțin discutabilă, suntem nevoiți să ne conformăm acesteia și să apelăm la înțelegerea voastră până când lucrurile vor intra pe făgașul normal, sperăm noi, în cel mai scurt timp posibil.

Pe cale de consecință, vă invităm să ne rămâneți suporteri și din fața micilor ecrane, după următorul program:

Sâmbătă, 25 aprillie, handbal masculin, ora 17.30 pe Pro Arena – CSM Constanța – CSM București ;

Duminică, 26 aprilie, volei feminin, ora 18.00, pe pagina de Facebook și pe canalul de Youtube ale Clubului – CSM Constanța – CSM București;

În cazul unei victorii în meciul de duminică, luni, 27 aprilie, de la aceeași oră și pe aceleași canale, al patruluea meci dintre CSM Constanța și CSM București.

Cu speranța că nu va mai dura mult până când ne vom reîntâlni în Sală, vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru că veți fi cu sufletul alături de echipele noastre!”.

