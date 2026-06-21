O ambulanță care transporta un copil la spital, implicată într-un accident la ieșirea din Hârlău. Șapte persoane implicate

Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și o mașină s-a produs duminică dimineață la ieșirea din orașul Hârlău, pe direcția către Iași. În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit și transportat la spital, iar copilul aflat în ambulanță și însoțitorul acestuia au fost preluați de o altă autospecială pentru a-și continua deplasarea către unitatea medicală.

În accident au fost implicate în total șapte persoane. La fața locului au intervenit un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere și patru militari, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

„Pacientul minor transportat de ambulanţa SAJ Botoşani şi însoţitorul acestuia au fost preluaţi de un alt echipaj SAJ pentru continuarea transportului către unitatea medicală. Conducătorul autoturismului implicat în accident, un bărbat în vârstă de 58 de ani, conştient, prezentând contuzie toraco-abdominală şi escoriaţii la membrul superior stâng, a fost preluat de un echipaj SAJ şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Din primele informații, nicio altă persoană implicată în accident nu a avut nevoie de transport la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.