Românii pierd dinții prea devreme. De ce ajung atât de mulți pacienți să aibă nevoie de o reabilitare completă a danturii

Pentru mulți români, pierderea unuia sau mai multor dinți nu este un eveniment care apare peste noapte. De cele mai multe ori, este rezultatul unor probleme dentare ignorate ani la rând: carii netratate, afecțiuni parodontale, infecții sau extracții repetate. Ceea ce începe cu o măsea deteriorată poate ajunge, în timp, să afecteze întreaga dantură și să transforme un tratament simplu într-o reabilitare orală complexă.

Din păcate, această situație nu reprezintă o excepție. Cele mai recente date despre sănătatea orală a românilor arată că pierderea dinților este una dintre cele mai răspândite probleme stomatologice din țara noastră.

O imagine îngrijorătoare a sănătății orale din România

Studiul Național de Sănătate Orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România(CMSR), oferă una dintre cele mai ample analize dedicate sănătății orale a populației adulte.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

● 73% dintre adulți prezintă edentații neprotezate, adică au unul sau mai mulți dinți lipsă care nu au fost înlocuiți printr-un tratament protetic sau implantar.

● 64% au carii dentare cavitare.

● 57% prezintă inflamație gingivală.

Aceste cifre arată că problemele dentare sunt extrem de frecvente și că mulți pacienți ajung la medic într-un stadiu în care nu mai este suficient un tratament conservator.

De ce ajung românii să își piardă dinții

În cele mai multe cazuri, pierderea dinților nu este provocată de un singur eveniment, ci de acumularea mai multor probleme de-a lungul anilor.

Printre cele mai frecvente cauze se numără:

● cariile profunde netratate;

● boala parodontală;

● fracturile dentare;

● extracțiile repetate fără înlocuirea dinților;

● controalele stomatologice rare;

● amânarea tratamentelor din cauza costurilor sau a fricii de dentist.

O caracteristică a multor afecțiuni orale este faptul că evoluează lent și pot rămâne fără simptome o perioadă îndelungată. Când apare durerea, distrucțiile sunt adesea avansate și opțiunile terapeutice devin mai complexe.

Accesul la tratamente rămâne o provocare

Problema nu este doar medicală, ci și socială.

Datele Eurostat arată că România se află printre țările europene cu cele mai mari dificultăți privind accesul la îngrijirea dentară. În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie care au avut nevoie de tratament stomatologic, 43,5% nu au reușit să beneficieze de acesta, principalele motive fiind costurile, distanța până la cabinetele medicale și timpul de așteptare.

În aceste condiții, multe tratamente sunt amânate până când devin imposibil de evitat, iar nevoia de reconstrucție a întregii danturi apare mult mai frecvent.

Cum s-au schimbat soluțiile pentru pacienții cu dinți lipsă

Dacă în urmă cu un deceniu pacienții cu edentație extinsă aveau, în principal, de ales între proteza mobilă și tratamente de implantologie desfășurate pe parcursul mai multor luni, evoluția tehnologiei a schimbat semnificativ modul în care sunt abordate aceste cazuri.

Planificarea digitală, investigațiile imagistice tridimensionale și chirurgia ghidată permit astăzi inserarea implanturilor cu o precizie mult mai mare și aplicarea unei lucrări fixe provizorii într-un interval foarte scurt, în cazurile în care indicația medicală o permite.

Este important de înțeles că expresia „dantură fixă în 24 de ore” nu înseamnă finalizarea întregului tratament într-o singură zi. În primele 24 de ore se fixează o lucrare provizorie, care îi permite pacientului să își recapete funcționalitatea și estetica. După perioada de osteointegrare a implanturilor, aceasta este înlocuită cu lucrarea definitivă.

În clinica noastră, de exemplu, acest tip de planificare digitală face parte din protocolul standard pentru cazurile de reabilitare orală complexă, tocmai pentru a reduce cât mai mult timpul de așteptare al pacientului.

De ce contează aceste progrese

Pentru mulți pacienți, cea mai mare teamă nu este intervenția în sine, ci perioada lungă în care ar putea rămâne fără dinți sau ar trebui să poarte o proteză mobilă.

Reducerea timpului până la obținerea unei lucrări fixe contribuie la o recuperare mai ușoară și poate încuraja pacienții să înceapă tratamentul mai devreme, înainte ca pierderea osoasă și complicațiile să limiteze opțiunile disponibile.

Prevenția rămâne cea mai bună soluție

Oricât de mult au evoluat tehnologiile moderne de implantologie, ele nu pot înlocui importanța prevenției.

Controalele stomatologice periodice, tratarea cariilor în faze incipiente și diagnosticarea precoce a bolii parodontale rămân cele mai eficiente metode prin care dinții naturali pot fi păstrați cât mai mult timp.

Pentru pacienții care au pierdut deja unul sau mai mulți dinți, progresele din ultimii ani oferă însă posibilitatea unor tratamente mai rapide, mai predictibile și mai confortabile decât în trecut, contribuind la refacerea funcției masticatorii și a calității vieții.