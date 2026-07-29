Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri, 29 iulie, o serie de critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că blochează proiecte importante și întârzie accesarea fondurilor europene. Totodată, liderul social-democrat i-a cerut demisia ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și a susținut că deputații PSD au contribuit decisiv la adoptarea unor măsuri importante în Camera Deputaților.

Grindeanu a afirmat că premierul interimar Ilie Bolojan ar fi retras de la publicare proiectul privind biodiversitatea și l-a acuzat că ține România blocată.

„Bolojan trebuie să se gândească dacă mai vrea să țină, cum face și acum, România blocată”, a spus el miercuri după-amiaza, în cadrul unor declarații de presă.

„Aproape 4 miliarde de euro pentru România! Colegii mei deputați din grupul parlamentar PSD au reușit astăzi să salveze, prin votul lor, cinci jaloane esențiale din PNRR. Sunt bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor și școlilor din România”, a declarat liderul PSD.

Atac la adresa lui Dragoș Pîslaru

Liderul PSD l-a criticat și pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, căruia i-a transmis un mesaj direct.

„Lasă team-buildingul de la Târgoviște și dă-ți demisia urgent”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu: PSD a susținut mai multe măsuri importante în Camera Deputaților

Președintele interimar al PSD a enumerat și principalele proiecte adoptate miercuri de Camera Deputaților, despre care spune că au fost susținute de parlamentarii social-democrați.

Potrivit acestuia, a fost aprobată deblocarea posturilor din sistemul sanitar, context în care l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan.

„Bolojan numără paturile, nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel din Excel”, a afirmat Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a amintit că deputații au votat prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 30 septembrie 2026, măsurile pentru temperarea prețurilor la carburanți și prelungirea programului privind prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, finanțată din fonduri europene.

În final, Sorin Grindeanu a anunțat că va convoca vineri, 31 iulie, o nouă ședință pentru aprobarea unor noi măsuri.