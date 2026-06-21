search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Trei fete și un băiat, răniți într-un grav accident în județul Sibiu: șoferul vinovat a fugit de la locul faptei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un accident rutier s-a produs duminică seara pe DJ 106S, între localitățile Vurpăr și Roșia, județul Sibiu, în urma căruia patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Unul dintre șoferii implicați a părăsit locul producerii evenimentului, fiind căutat de polițiști.

Victimele au fost transportate la spital Foto: arhivă, adevărul
Victimele au fost transportate la spital Foto: arhivă, adevărul

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, din primele cercetări reiese că un bărbat aflat la volanul unui autoturism a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus.

În urma impactului, au fost rănite trei fete cu vârste de 13, 15 și 16 ani, precum și un tânăr de 21 de ani, toți din localitatea Vurpăr. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate, potrivit oradesibiu.

Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu două echipaje, dintre care unul cu medic, iar ISU Sibiu a trimis un echipaj SMURD la fața locului.

Potrivit salvatorilor, victimele au suferit diverse traumatisme, inclusiv la nivel toracic, al coloanei vertebrale, al genunchiului și umărului.

Una dintre victime, o fată de 15 ani, a fost transportată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea șoferului care a părăsit locul accidentului și pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul în zonă nu a fost afectat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o mașină cade în gol într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferița ar fi oprit pentru un selfie
stirileprotv.ro
image
Fotografiile care îl surprind pe Nicușor Dan la Bruxelles în discuții „de culise” cu Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham
fanatik.ro
image
Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Propunerile mele de guvern sunt pe masa președintelui”
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
"Sper să nu audă soția". Regina Olandei a luat pe nepregătite un fotbalist la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum se înțelege Daniela Gyorfi cu fosta soție a lui George Tal, cu care acesta are trei copii: „Ne-am adunat toți la o masă”
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap
playtech.ro
image
Obiceiul care o obsedează pe Alessia Năstase. Fiica lui Ilie Năstase nu se poate abține deloc
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
digisport.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Cum ar arăta Pământul în anul 5.000. Un „călător în timp” a dezvăluit cum va fi viitorul
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Kate William Charles GettyImages 2265161216 jpg
În așteptarea „fiului risipitor” Harry, Regele Charles i-ar fi promis un lucru care-l înfurie la culme pe Prințul William
okmagazine.ro
Solstitiu jpg
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment surpriză pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!