Video Sfârșit tragic pentru doi adolescenți din Timiș. Cum au fost surprinși înainte ca motocicleta pe care se aflau să se izbească de o mașină

Două vieți au fost curmate tragic în județul Timiș, după ce o motocicletă pe care se aflau doi adolescenți, de 17 și 18 ani, s-a ciocnit violent cu un autoturism. Accidentul s-a produs în localitatea Jabăr, iar impactul a fost atât de puternic, încât cei doi tineri nu au mai putut fi salvați.

Potrivit primelor informații din anchetă, motocicleta circula cu viteză mare în momentul producerii accidentului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă îi arată pe adolescenți cu doar câteva momente înainte de impact și confirmă faptul că aceștia rulau cu viteză excesivă.

Accidentul a avut loc într-o intersecție din centrul localității, unde motocicleta, care venea de pe un drum comunal, a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar pe un drum județean, notează publicația locală Pagina de Timiș.

Martorii au descris scene dramatice imediat după impact. Unul dintre adolescenți a fost găsit în șanțul de la marginea drumului, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe.

„Din plin i-a luat mașina care venea de către Lugoj. Unul din băieți era în șanț, jos, coborât în șanț”, a povestit o martoră pentru știrileprotv.ro.

La scurt timp după impact, zona a fost împânzită de echipaje de intervenție și de localnici șocați de cele întâmplate.

„Când am văzut atâta lume aici, doi copii morți acolo... Numai mașini, și poliție, și SMURD. Ferească Dumnezeu pe toată lumea! Și-acuma parcă tremur, toată tremur”, a declarat un alt martor.

Potrivit unor persoane aflate în zonă, cei doi tineri ar fi încercat să evite un echipaj de poliție care se afla în localitate. Martorii susțin că agenții le-ar fi făcut semn să oprească, însă aceștia și-ar fi continuat deplasarea.

Impactul s-a dovedit fatal. Adolescentul de 18 ani, care conducea motocicleta, a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de echipajele medicale, însă fără rezultat. Pasagerul, în vârstă de 17 ani, care nu purta cască de protecție, a murit pe loc.

Șoferul autoturismului implicat în accident a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.