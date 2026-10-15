Mama care și-a lăsat copilul de 2 ani și 9 luni să moară, trimisă în judecată. Tatăl, acuzat că i-a pus în pericol pe ceilalți doi copii

Un copil de 2 ani și 9 luni a murit, iar fratele și sora lui au fost puși în pericol din cauza lipsei hranei și a îngrijirilor medicale. Mama celor trei minori, din Galați, a fost trimisă în judecată pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului. Concubinul femeii va fi judecat, la rândul său, pentru rele tratamente aplicate minorului.

Copilul a fost găsit mort Foto: arhivă

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, femeia nu i-a asigurat băiețelului alimentația corespunzătoare și nu l-a dus la medic pentru investigații și îngrijiri de specialitate, deși acesta suferea de anumite afecțiuni. Anchetatorii au stabilit că aceste omisiuni au provocat decesul copilului.

Faptele s-au petrecut în perioada ianuarie-iunie 2026. În același interval, susțin procurorii, femeia nu le-a asigurat nici celorlalți doi copii hrana și îngrijirile medicale necesare, punându-le în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală.

Copilul a fost găsit mort în apartamentul familiei

Tragedia a devenit publică pe 10 iunie 2026, când polițiștii și pompierii au intervenit la un apartament din municipiul Galați, în urma unei sesizări făcute de rude. După deblocarea ușii, echipele de intervenție au descoperit un copil decedat. Mama și ceilalți doi minori se aflau într-o stare gravă de malnutriție și deshidratare și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Băiețelul care a murit avea 2 ani și 9 luni și prezenta semne de deshidratare și malnutriție severă, potrivit primelor informații din anchetă.

În locuință au fost găsiți și ceilalți doi copii ai femeii: un băiat de 4 ani și 10 luni și o fetiță de 2 ani și 9 luni. Ambii se aflau într-o stare de subnutriție și au fost transportați la Spitalul de Copii Galați. Ulterior, minorii au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tatăl copiilor s-ar fi aflat la muncă în străinătate, iar intervenția autorităților ar fi fost solicitată de o rudă a familiei.

Mama a fost reținută în luna iunie

Pe 23 iunie 2026, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea femeii. Procurorii au solicitat instanței arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile.

„În perioada ianuarie 2026–10.06.2026, prin neasigurarea unei alimentații corespunzătoare și prin neprezentarea pentru efectuarea unor investigații medicale necesare, inculpata a cauzat, la data de 10.06.2026, decesul fiului său, în vârstă de 2 ani și 9 luni”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

În același comunicat, procurorii au precizat că femeia este acuzată și de două infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului, pentru că, prin privarea de hrană și asistență medicală, precum și prin neasigurarea unor condiții corespunzătoare de locuit, ar fi pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală a celorlalți doi copii.

Concubinul femeii, trimis în judecată pentru rele tratamente

În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a concubinului femeii, pentru rele tratamente aplicate minorului.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie-iunie 2026, bărbatul nu și-a îndeplinit obligațiile legale de întreținere față de cei doi copii. Acesta nu le-a asigurat resursele materiale necesare pentru o alimentație corespunzătoare și nu i-a dus la medic pentru îngrijiri de specialitate, deși știa că sufereau de anumite afecțiuni.

Procurorii susțin că, prin aceste omisiuni, dezvoltarea fizică și intelectuală a celor doi copii a fost pusă în primejdie gravă.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Galați

Rechizitoriul, împreună cu dosarul de urmărire penală, a fost trimis Tribunalului Galați, instanța care va judeca această cauză. Procurorii au solicitat menținerea măsurii arestării preventive în cazul femeii, în timp ce concubinul acesteia a fost trimis în judecată în stare de libertate.

Femeia este acuzată de omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului, iar concubinul său va răspunde în fața instanței pentru rele tratamente aplicate minorului.

Trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu o condamnare.