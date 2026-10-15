 Mama care și-a lăsat copilul de 2 ani și 9 luni să moară, trimisă în judecată. Tatăl, acuzat că i-a pus în pericol pe ceilalți doi copii | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mama care și-a lăsat copilul de 2 ani și 9 luni să moară, trimisă în judecată. Tatăl, acuzat că i-a pus în pericol pe ceilalți doi copii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un copil de 2 ani și 9 luni a murit, iar fratele și sora lui au fost puși în pericol din cauza lipsei hranei și a îngrijirilor medicale. Mama celor trei minori, din Galați, a fost trimisă în judecată pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului. Concubinul femeii va fi judecat, la rândul său, pentru rele tratamente aplicate minorului.

Copilul a fost găsit mort
Copilul a fost găsit mort Foto: arhivă

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, femeia nu i-a asigurat băiețelului alimentația corespunzătoare și nu l-a dus la medic pentru investigații și îngrijiri de specialitate, deși acesta suferea de anumite afecțiuni. Anchetatorii au stabilit că aceste omisiuni au provocat decesul copilului.

Faptele s-au petrecut în perioada ianuarie-iunie 2026. În același interval, susțin procurorii, femeia nu le-a asigurat nici celorlalți doi copii hrana și îngrijirile medicale necesare, punându-le în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală.

Copilul a fost găsit mort în apartamentul familiei

Tragedia a devenit publică pe 10 iunie 2026, când polițiștii și pompierii au intervenit la un apartament din municipiul Galați, în urma unei sesizări făcute de rude. După deblocarea ușii, echipele de intervenție au descoperit un copil decedat. Mama și ceilalți doi minori se aflau într-o stare gravă de malnutriție și deshidratare și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Băiețelul care a murit avea 2 ani și 9 luni și prezenta semne de deshidratare și malnutriție severă, potrivit primelor informații din anchetă.

În locuință au fost găsiți și ceilalți doi copii ai femeii: un băiat de 4 ani și 10 luni și o fetiță de 2 ani și 9 luni. Ambii se aflau într-o stare de subnutriție și au fost transportați la Spitalul de Copii Galați. Ulterior, minorii au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tatăl copiilor s-ar fi aflat la muncă în străinătate, iar intervenția autorităților ar fi fost solicitată de o rudă a familiei.

Mama a fost reținută în luna iunie

Pe 23 iunie 2026, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea femeii. Procurorii au solicitat instanței arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile.

„În perioada ianuarie 2026–10.06.2026, prin neasigurarea unei alimentații corespunzătoare și prin neprezentarea pentru efectuarea unor investigații medicale necesare, inculpata a cauzat, la data de 10.06.2026, decesul fiului său, în vârstă de 2 ani și 9 luni”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

În același comunicat, procurorii au precizat că femeia este acuzată și de două infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului, pentru că, prin privarea de hrană și asistență medicală, precum și prin neasigurarea unor condiții corespunzătoare de locuit, ar fi pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală a celorlalți doi copii.

Concubinul femeii, trimis în judecată pentru rele tratamente

În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a concubinului femeii, pentru rele tratamente aplicate minorului.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie-iunie 2026, bărbatul nu și-a îndeplinit obligațiile legale de întreținere față de cei doi copii. Acesta nu le-a asigurat resursele materiale necesare pentru o alimentație corespunzătoare și nu i-a dus la medic pentru îngrijiri de specialitate, deși știa că sufereau de anumite afecțiuni.

Procurorii susțin că, prin aceste omisiuni, dezvoltarea fizică și intelectuală a celor doi copii a fost pusă în primejdie gravă.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Galați

Rechizitoriul, împreună cu dosarul de urmărire penală, a fost trimis Tribunalului Galați, instanța care va judeca această cauză. Procurorii au solicitat menținerea măsurii arestării preventive în cazul femeii, în timp ce concubinul acesteia a fost trimis în judecată în stare de libertate.

Femeia este acuzată de omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului, iar concubinul său va răspunde în fața instanței pentru rele tratamente aplicate minorului.

Trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu o condamnare. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul
gandul.ro
image
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
mediafax.ro
image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Guvernul, obligat definitiv să plătească aproape 5 miliarde de lei magistraților. Înalta Curte a respins recursul Executivului pentru restanțele salariale
libertatea.ro
image
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Elena Vîșcu a împlinit 39 de ani. Cum a ales să își sărbătorească ziua de naștere, după divorțul de CRBL
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Adolescenți de 15 și 18 ani, spărgători la self pay. Cum își puneau în aplicare planul
observatornews.ro
image
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică
playtech.ro
image
Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu Getafe şi cât ar putea încasa în cupele europene
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
digisport.ro
image
Mesaj revoltător la o policlinică din Ploiești. Conducerea și primăria refuză orice explicație
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai periculoase drumuri din România. Unde se circulă cu mari riscuri pe timp de noapte
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
click.ro
image
Două zodii își pot schimba radical viața! Întâlnirea care le poate aduce iubirea și veștile la care visau
click.ro
image
Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu, după ce trapperul Ian a urinat pe scenă: „Grav, caz de mahala!”
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare