search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Oroarea care a șocat România: cuplul care a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani riscă ani grei de închisoare. Ce se întâmplă cu micuții

0
0
Publicat:

Un caz cutremurător a zguduit comuna Movileni din județul Galați, după ce o femeie de 22 de ani și concubinul ei, în vârstă de 48 de ani, și-au abuzat sexual propriii copii: un bebeluș de doar trei luni și sora lui, de un an și jumătate. Cei doi au filmat scenele șocante.

Agresorii vor sta ani de zile după gratii FOTO: Arhivă, Adevărul
Agresorii vor sta ani de zile după gratii FOTO: Arhivă, Adevărul

Potrivit anchetatorilor, chiar mama era cea care înregistra momentele în care bărbatul îi chinuia pe cei mici. Femeia ar fi încercat, la un moment dat, să transmită în direct pe TikTok imaginile, însă reprezentanții platformei au sesizat imediat autoritățile, declanșând intervenția DIICOT.

Bărbatul de 48 de ani este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar femeia de complicitate la aceste fapte. Cei doi au editat materialele pornografice cu minori prin suprapunerea unui fundal sonor și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare. 

Copiii, preluați de un asistent maternal

După intervenția procurorilor, cei doi copii au fost evaluați medical, au primit îngrijiri de specialitate și au fost scoși imediat din familia abuzivă. 

„În colaborare cu autoritatea locală, de la domiciliu, copiii au fost preluați în regim de urgență, imediat, în cadrul procedurilor legale privind reținerea părinților. În prezent, copiii sunt securizați, se află în plasament, la asistent maternal, iar dosarul privind măsura de protecție, sau situația lor juridică, va fi înaintat instanței competente”, a precizat Tania Calcan, purtătorul de cuvânt al DGA, potrivit monitoruldegalati.

Cei care îi cunoșteau pe cei doi suspecți sunt în stare de șoc. 

„Toată lumea este şocată. Nu se astepta la aşa ceva. Ei nu au fost oameni cu probleme, adică cetăţeni cu probleme pe raza comunei”, spune Mihai Casu, primar comuna Movileni. 

Ororile au avut loc în locuința celor doi

Polițiștii au făcut, pe 13 noiembrie, percheziții la locuința acestora din Galați, unde au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

„La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 48 și 22 de ani) cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă”, se arată într-un comunicat transmis luni, 17 noiembrie, de DIICOT.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 7 noiembrie 2025, „inculpatul acționând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil”.

„În urma percheziției efectuate în locuința comună a acestora, situată pe raza județului Galați, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist. În ziua de 14.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o durată de 30 de zile”, mai precizează DIICOT.

Cei doi au fost arestaţi pentru 30 de zile și riscă ani grei de închisoare. Pedeapsa pentru viol asupra unui minor, pornografie infantilă şi complicitate ajunge la 28 de ani.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
gandul.ro
image
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
mediafax.ro
image
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a plătit compania falimentară
fanatik.ro
image
Cel mai mare „băiat deștept” din energie a sărăcit puțin în 2025. Curentul s-a scumpit cu 72% într-un an
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
digisport.ro
image
DOCUMENT La Guvern se pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Cumulul pensiei cu salariul și transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
observatornews.ro
image
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: prognoza actualizată. Toţi românii aşteaptă zăpada
playtech.ro
image
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are 70.000.000 $ în cont
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Care e, de fapt, planul de apărare al României. Se convoacă CSAT
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?