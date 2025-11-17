Oroarea care a șocat România: cuplul care a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani riscă ani grei de închisoare. Ce se întâmplă cu micuții

Un caz cutremurător a zguduit comuna Movileni din județul Galați, după ce o femeie de 22 de ani și concubinul ei, în vârstă de 48 de ani, și-au abuzat sexual propriii copii: un bebeluș de doar trei luni și sora lui, de un an și jumătate. Cei doi au filmat scenele șocante.

Potrivit anchetatorilor, chiar mama era cea care înregistra momentele în care bărbatul îi chinuia pe cei mici. Femeia ar fi încercat, la un moment dat, să transmită în direct pe TikTok imaginile, însă reprezentanții platformei au sesizat imediat autoritățile, declanșând intervenția DIICOT.

Bărbatul de 48 de ani este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar femeia de complicitate la aceste fapte. Cei doi au editat materialele pornografice cu minori prin suprapunerea unui fundal sonor și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare.

Copiii, preluați de un asistent maternal

După intervenția procurorilor, cei doi copii au fost evaluați medical, au primit îngrijiri de specialitate și au fost scoși imediat din familia abuzivă.

„În colaborare cu autoritatea locală, de la domiciliu, copiii au fost preluați în regim de urgență, imediat, în cadrul procedurilor legale privind reținerea părinților. În prezent, copiii sunt securizați, se află în plasament, la asistent maternal, iar dosarul privind măsura de protecție, sau situația lor juridică, va fi înaintat instanței competente”, a precizat Tania Calcan, purtătorul de cuvânt al DGA, potrivit monitoruldegalati.

Cei care îi cunoșteau pe cei doi suspecți sunt în stare de șoc.

„Toată lumea este şocată. Nu se astepta la aşa ceva. Ei nu au fost oameni cu probleme, adică cetăţeni cu probleme pe raza comunei”, spune Mihai Casu, primar comuna Movileni.

Ororile au avut loc în locuința celor doi

Polițiștii au făcut, pe 13 noiembrie, percheziții la locuința acestora din Galați, unde au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

„La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 48 și 22 de ani) cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă”, se arată într-un comunicat transmis luni, 17 noiembrie, de DIICOT.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 7 noiembrie 2025, „inculpatul acționând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil”.

„În urma percheziției efectuate în locuința comună a acestora, situată pe raza județului Galați, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist. În ziua de 14.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o durată de 30 de zile”, mai precizează DIICOT.

Cei doi au fost arestaţi pentru 30 de zile și riscă ani grei de închisoare. Pedeapsa pentru viol asupra unui minor, pornografie infantilă şi complicitate ajunge la 28 de ani.