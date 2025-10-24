Recursul liderului AUR, George Simion, acuzat că s-a întâlnit cu agenți ruși în Ucraina, respins de instanța de la Chișinău

Curtea de Apel Centru a respins recursul liderului AUR, George Simion, în cazul procesului intentat de acesta fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, care l-a acuzat că s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși.

Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că magistrații Curții de Apel Centru au respins contestația lui George Simion împotriva deciziei primei instanțe prin care acesta a pierdut procesul.

,,Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale.George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie.Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozandu-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță”, a notat Anatol Șalaru pe pagina sa de Facebook.

Pericol pentru Chișinău, Kiev și București

Conform lui Anatol Șalaru, George Simion reprezintă un pericol pentru Republica Moldova, Ucraina și România, acuzații la care liderul AUR nu a venit deocamdată cu un punct de vedere.

,,Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranță și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Indemnurile la violenta, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene - toate acestea sunt dovezi incontestabile”, a conchis acesta pe internet.

Cu drept de atac la CSJ

Decizia Curții de Apel Centru nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova. Aceasta a fost pronunțată pe 22 octombrie.

Soluția primei instanțe

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, care este interzis în Republica Moldova, a contestat decizia Judecătoriei Chișinău, cu sediul în sectorul Centru, emisă în primăvara anului 2025.

Conform deciziei instanței, Simion a pierdut procesul intentat fostului ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, deoarece nu a prezentat probe în timpul ședinței de judecată pentru a demonstra că nu s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși.

George Simion a declarat că afirmațiile potrivit cărora s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai FSB nu corespund realității și îi afectează cariera politică.

Mai mult, liderul AUR nu s-a prezentat la ședințele de judecată și nu a adus nicio probă care să demonstreze că nu a avut o întrevedere cu spionii Kremlinului, deși a avut această posibilitate, au precizat magistrații moldoveni.