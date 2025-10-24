search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Recursul liderului AUR, George Simion, acuzat că s-a întâlnit cu agenți ruși în Ucraina, respins de instanța de la Chișinău

0
0
Publicat:

Curtea de Apel Centru a respins recursul liderului AUR, George Simion, în cazul procesului intentat de acesta fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, care l-a acuzat că s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși.

Recursul lui George Simion contra deciziei primei instanțe a fost respins. FOTO: Profimedia
Recursul lui George Simion contra deciziei primei instanțe a fost respins. FOTO: Profimedia

Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că magistrații Curții de Apel Centru au respins contestația lui George Simion împotriva deciziei primei instanțe prin care acesta a pierdut procesul.

,,Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale.George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie.Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozandu-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță”, a notat Anatol Șalaru pe pagina sa de Facebook.

Pericol pentru Chișinău, Kiev și București

Conform lui Anatol Șalaru, George Simion reprezintă un pericol pentru Republica Moldova, Ucraina și România, acuzații la care liderul AUR nu a venit deocamdată cu un punct de vedere. 

,,Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranță și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Indemnurile la violenta, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene - toate acestea sunt dovezi incontestabile”, a conchis acesta pe internet.  

Cu drept de atac la CSJ

Decizia Curții de Apel Centru nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova. Aceasta a fost pronunțată pe 22 octombrie.

image

Soluția primei instanțe

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, care este interzis în Republica Moldova, a contestat decizia Judecătoriei Chișinău, cu sediul în sectorul Centru, emisă în primăvara anului 2025.

Conform deciziei instanței, Simion a pierdut procesul intentat fostului ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, deoarece nu a prezentat probe în timpul ședinței de judecată pentru a demonstra că nu s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși.

George Simion a declarat că afirmațiile potrivit cărora s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai FSB nu corespund realității și îi afectează cariera politică.

Mai mult, liderul AUR nu s-a prezentat la ședințele de judecată și nu a adus nicio probă care să demonstreze că nu a avut o întrevedere cu spionii Kremlinului, deși a avut această posibilitate, au precizat magistrații moldoveni.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
playtech.ro
image
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci