Ceața afectează traficul aerian pe aeroportul din Iași. Două zboruri au fost redirecționate la Bacău

Mai multe zboruri sunt afectate vineri seară pe aeroportul din Iași, din cauza ceții dense, două curse dinspre Basel și Veneția fiind redirecționate către aeroportul din Bacău.

Zborul Wizz Air de la Veneția, programat să aterizeze la Iași la ora 18.40, nu a reușit să efectueze aterizarea din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aeronava s-a aflat în așteptare timp de peste o oră, la nord de municipiul Iași, după care a fost redirecționată către Bacău, unde a aterizat la ora 20.00.

De asemenea, cursa Basel–Iași, care trebuia să ajungă pe aeroportul ieșean la ora 19.05, a fost redirecționată tot către Bacău.

Autoritățile avertizează că și alte zboruri ar putea fi afectate pe parcursul serii, inclusiv două curse de la Otopeni către Iași. Totodată, de la Iași sunt programate două zboruri Wizz Air către Bologna și Copenhaga, care ar putea înregistra întârzieri.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, județul Iași se află sub cod galben de ceață de la ora 19.00 până la ora 23.00, vizibilitatea urmând să scadă izolat sub 50 de metri.