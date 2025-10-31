Centrul de Arşi de la Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Rogobete: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi banii pentru reorganizarea şi modernizarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Floreasca, pentru care vor fi alocate peste 20 de milioane de lei.

„Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult! 23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Am aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici și suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca”, a scris Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Aparatura de ultimǎ generație

Potrivit ministrului, Centrul pentru Arși va fi dotat cu sisteme performante și aparatura de ultimǎ generație:

„Urmează instalarea unui sistem HVAC care să asigure controlul microbiologic, al temperaturii și al umidității, refacerea și compartimentarea corectă a zonelor ATI, precum și introducerea filtrelor HEPA, pentru a reduce cât mai mult riscul de infecții nosocomiale. De asemenea centrul va fi dotat cu aparatura de ultimǎ generație. Vom avea 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și tratament pentru arși, organizate în 4 rezerve. Refacem structura exact așa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparențe. Reparăm ceea ce trebuia să funcționeze de mult și ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranța pacientului și protejarea personalului medical”.

Mai bine „cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil”

Ministrul a adăugat: „Prefer să avem un centru pentru arși cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil, unde pacienții sunt tratați cu demnitate și în condiții de siguranță, iar personalul medical nu este expus la riscuri. Încrederea ne face bine!”.

Amintim că, în urmă cu o zi, Alexandru Rogobete spunea că, la zece ani de la tragedia Colectiv, simte „rușine”