Motivarea condamnării rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. „A încurajat tacit consumul de droguri în rândul tinerilor”

Condamnarea rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare are și un caracter de exemplu, după cum au subliniat judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei.

Procurorii au arătat că Wiz Khalifa, pe 13 iulie 2024, în jurul orei 23:55, când „lua parte la festivalul Beach Please din stațiunea Costinești”, a „deținut, fără drept” aproximativ 18 grame de cannabis.

Wiz Khalifa și-a recunoscut vina în fața autorităților, astfel că procedura judiciară s-a desfășurat în formă simplificată, scrie News.

„Curtea învederează că protejarea valorilor ocrotite de legea penală nu poate deveni eficientă numai prin sancționarea faptelor de trafic de droguri, ci prin prevenirea lor în mod indirect şi sancționarea infracțiunilor de deținere de droguri în vederea consumului propriu, descurajând pe această cale infracțiunile de trafic de droguri pe care acestea le generează”, potrivit motivării judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța.

Judecătorii au mai subliniat că „pedeapsa trebuie să corespundă (...) atât gravității faptei și potențialului de pericol social pe care îl prezintă în mod real persoana infractorului, cât și aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influența pedepsei”.

În același timp, judecătorii arată că pedeapsa aplicată lui Wiz Khalifa are un caracter de exemplu, „contribuind la reeducarea sa, cât și asupra altor persoane”.

Judecătorii subliniază, practic, că este vorba de „un interpret de muzică, aflat pe scena unui festival muzical de renume în rândul tinerilor” care „a deținut și consumat în fața unui public larg și preponderent format din persoane foarte tinere, o țigaretă confecționată artizanal”.

„Tocmai acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”, potrivit motivării deciziei Curții de Apel Constanța.

Instanța a mai arătat că „inculpatul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând, tacit, tolerarea consumului și, implicit, consumul de droguri în rândul tinerilor”.

„Pentru exercitarea eficientă a funcţiilor preventivă, în componenta prevenţiei generale, de exemplaritate şi aflictivă ale sancţiunii penale, se impune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 9 luni”, mai arată judecătorii.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.

Decizia magistraţilor este definitivă. Bărbatul a fost dat în urmărire naţională şi urmează să fie fomulată cerere de urmărire internaţională.