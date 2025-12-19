Replica sarcastică a premierului belgian, după acuzațiile de complezență față de Rusia: „Trebuie să mă duc la Sankt Petersburg”

Premierul belgian Bart De Wever a răspuns ironic unui jurnalist de la Politico, care l-a acuzat de complezență față de Rusia, în contextul eșecului summitului european de la Bruxelles de a garanta, prin active rusești înghețate, un împrumut destinat Ucrainei.

Vizibil iritat de aceste acuzații, De Wever a recurs la sarcasm în cadrul conferinței de presă de după summit. „Acum trebuie să mă întorc la dașa mea, la Sankt Petersburg, acolo unde vecinul meu este Depardieu, iar peste drum stă (Bashar) al-Assad”, a declarat premierul belgian, stârnind reacții în sală.

Bart De Wever a obținut la Bruxelles sprijinul liderilor europeni pentru renunțarea la folosirea activelor rusești înghețate — majoritatea blocate în Belgia — în vederea finanțării directe a efortului de război al Ucrainei. În schimb, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind contractarea unui împrumut de pe piețele financiare, garantat de UE.

Premierul belgian s-a declarat mulțumit de acest rezultat, pe care l-a catalogat drept o victorie, înainte de a accepta o ultimă întrebare din partea jurnalistului Politico.

„Publicați articole foarte bune, cu titluri foarte bune, pretinzând că eram cel mai prețios atu al Rusiei”, i-a spus De Wever, zâmbind ironic, interlocutorului său.

Continuând în aceeași notă sarcastică, premierul a adăugat că ar putea „deveni primarul acestui sătuc”, înainte de a-l provoca pe jurnalist: „Poate că ăsta ar putea să fie titlul tău?”.

Ulterior, Bart De Wever a precizat că afirmațiile sale au fost făcute în glumă. „Era o glumă. Deci, dacă scrieți despre asta, trebuie să adăugați «râsete»”, a spus premierul belgian.