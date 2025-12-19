Secretarul de stat american Marco Rubio: „Nu va exista pace" în Fâşia Gaza fără dezarmarea Hamas

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri, 19 decembrie că „nu va exista pace” în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP.

„Dacă Hamas se va afla vreodată în poziţia de a ameninţa sau ataca Israelul, nu va exista pace. Nu veţi convinge pe nimeni să investească bani în Gaza dacă ar putea crede că va izbucni un alt război în doi sau trei ani, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă la Washington, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Secretarul de stat american a adăugat:

„De aceea, dezarmarea este atât de importantă”.

Rubio și-a arătat speranța că mai multe ţări vor trimite trupe pentru a participa la forţa de stabilizare menită să consolideze un armistiţiu fragil în Fâşia Gaza.

„Sunt foarte încrezător că ţări acceptabile pentru toate părţile sunt pregătite să se angajeze şi să facă parte din această forţă de stabilizare", a mai spus șeful diplomaţiei americane.

Hamas și-a refăcut forța de luptă la aproximativ 20.000 de teroriști, reafirmându-și puterea prin supravegherea străzilor și prin umplerea vistieriei cu tarife la importuri, după ce fluxul de bunuri a fost permis din nou în teritoriul palestinian, potrivit NYT.

„Hamas a fost puternic lovită, dar nu a fost învinsă”, a declarat pentru NYT Shalom Ben Hanan, un fost oficial superior în cadrul Shin Bet:

„Încă este în picioare”.

Hamas a ieșit din război cu o fundație pe care se poate reclădi

Ben Hanan, care primește informări de la conducerea Shin Bet, a subliniat că, deși rândurile Hamas au fost subțiate, estimările oficiale arată că ar mai avea totuși 20.000 de luptători.

Hamas i-a înlocuit rapid pe comandanții uciși în război, a declarat generalul de brigadă Erez Winner, care a ocupat o funcție de conducere în armata israeliană până în martie.

În plus, gruparea are multe locuri unde poate ascunde și depozita arme, având în vedere că mai mult de jumătate din rețeaua de tuneluri subterane este încă intactă, au declarat oficialii israelieni și arabi.