Video Cum îndemna candidatul POT la Primăria Capitalei la violență domestică. George Burcea către femei: „Vă doresc capace în cap, pentru că se pare că asta meritați“

Zilele trecute, actorul George Burcea a anunțat pe rețelele de socializare că va candida la funcția de primar al Bucureștiului, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT). Anunțul său a generat numeroase reacții și controverse. În urmă cu câțiva ani, actorul a făcut o declarație scandaloasă, un îndemn ca bărbații să își agreseze partenerele.

În 2021, George Burcea își îndemna urmăritorii de pe Instagram să-și agreseze partenerele „cu mese, cu scaune”, deoarece, în opinia lui, unor femei le place violența în cuplu.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spunea actorul într-un live transmis pe rețelele sociale.

Burcea a continuat în același ton, afirmând că „unele femei asta merită”:

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, ca asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România….”

Declarațiile au provocat un val de critici, mai ales că, la momentul respectiv, Burcea lansase un roman la Editura Hyperliteratura – „Scrisoare către Ceaușescu” – inspirat din povestea familiei sale și care aborda tema violenței domestice în perioada comunistă. În urma scandalului, editura a retras volumul de la vânzare.

Ulterior, actorul a revenit cu un mesaj de scuze publice:

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. După un val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu-mi fac deloc cinste nici mie și niciunei femei.”

George Burcea este cunoscut în special ca actor, dar notorietatea sa a crescut după căsătoria cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara.

Cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch, în serialul „Wednesday“.

În 2020 a fost prins la volan sub influența drogurilor. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde locuia la acel moment și a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.