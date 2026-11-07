 Tragedie pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Un muncitor de 50 de ani a murit, după ce i s-a făcut rău | adevarul.ro
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Tragedie pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Un muncitor de 50 de ani a murit, după ce i s-a făcut rău

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Un muncitor în vârstă de 50 de ani a murit vineri, 6 noiembrie, pe șantierul Autostrăzii Transilvania, în zona localității Chiribiș, județul Bihor. Bărbatului i s-ar fi făcut rău în timp ce lucra la rețeaua de fibră optică, iar manevrele de resuscitare efectuate de echipajul medical nu au avut succes. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor și polițiștii au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a fost sesizat în legătură cu incidentul.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a fost sesizat în legătură cu incidentul. Foto: Asociația Pro Infrastructură

Potrivit șefului Serviciului de Ambulanță Județean Bihor, dr. Liciniu Venter, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12:11. Un echipaj cu medic de la substația Marghita a fost trimis la intrarea în șantier, dinspre Chiribiș.

La sosirea salvatorilor, muncitorul se afla în stop cardiorespirator. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

„S-au efectuat manevrele de resuscitare fără succes”, a declarat dr. Liciniu Venter pentru publicația Bihoreanul.

Ce lucra muncitorul pe șantierul Autostrăzii Transilvania

Călin Roman, directorul companiei Construcții Erbașu, a confirmat pentru Bihoreanul că bărbatul era angajatul unui subcontractor al companiei și lucra pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania.

Potrivit informațiilor primite de directorul companiei, decesul ar fi avut o cauză medicală, existând suspiciunea unui infarct.

Bărbatul participa la lucrările pentru rețeaua de fibră optică a autostrăzii, în apropierea centrului administrativ amenajat în zona Chiribiș. Acesta s-ar fi aflat la nivelul solului, fără să lucreze la înălțime sau pe o scară, în momentul în care i s-a făcut rău.

ITM și poliția verifică împrejurările decesului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a fost sesizat în legătură cu incidentul și a trimis un inspector la fața locului pentru verificări.

„Un echipaj de la ITM Bihor se deplasează pentru a verifica”, a declarat Nicolae Hoduț, șeful instituției, pentru sursa citată.

Responsabilii șantierului au notificat atât ITM Bihor, cât și beneficiarul lucrărilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În paralel, polițiștii bihoreni au deschis un dosar și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a murit muncitorul.

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