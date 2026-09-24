 Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 18.00

Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O explozie s-a produs, joi, într-un atelier din zona pirotehnică a Uzinei Mecanice Sadu, din județul Gorj. Un angajat de 54 de ani a fost rănit și a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept. 

Ambulanță
Ambulanță Foto: Shutterstock

Un angajat de 54 de ani de la Uzina Mecanică Sadu, care lucrează în zona Pirotehnică, a fost rănit, după ce un furtun montat pentru golirea vasului de precipitare a explodat, potrivit News.

Bărbatul a suferit arsuri de gradul I, leziuni post-explozie cu schije la nivelul membrelor inferioare şi superioare, toracelui, abdomenului şi feţei, dar şi o fractură la piciorul drept. El a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

„În legătură cu evenimentul de la Uzina Sadu, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale se deplasează la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta, efectuarea cercetării şi dispunerea de măsuri legale, sub supravegherea unităţii de parchet competente”, au transmis, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.

De asemenea, incidentul este cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
gandul.ro
image
SCENARIU. Cine ar putea rupe disciplina de vot din AUR la Guvernul Mureșan.
mediafax.ro
image
Nuțu Cămătaru, părinte model: fiul său de 9 ani a marcat un gol spectaculos împotriva Academiei Hagi
fanatik.ro
image
Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
A murit creatorul „celei mai bune generații din istoria handbalului românesc feminin” » Steluța Luca, emoționată: „Mai mult decât un superantrenor”
gsp.ro
image
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Locul în care viticultorii își aruncă recolta pe jos. Munca de generații se duce pe apa sâmbetei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
cancan.ro
image
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă
playtech.ro
image
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
digisport.ro
image
De ce a avut Valerie Lungu un comportament vulcanic în Asia Express? Mirela Retegan a vorbit despre copilăria concurentei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Nicuşor Dan, anunţ după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Criza gazelor și carburanților. Avertisment înainte de iarnă
mediaflux.ro
image
Ce reprezintă statuia „Copilul Arenei” de pe arena din Stockholm unde Hagi va debuta în Liga Națiunilor
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil
click.ro
image
Președintele Nicușor Dan, nemulțumit de imaginile din online în care își sărută partenera: „O să avem o discuție”
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români
image
Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura