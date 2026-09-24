Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit

O explozie s-a produs, joi, într-un atelier din zona pirotehnică a Uzinei Mecanice Sadu, din județul Gorj. Un angajat de 54 de ani a fost rănit și a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept.

Ambulanță Foto: Shutterstock

Un angajat de 54 de ani de la Uzina Mecanică Sadu, care lucrează în zona Pirotehnică, a fost rănit, după ce un furtun montat pentru golirea vasului de precipitare a explodat, potrivit News.

Bărbatul a suferit arsuri de gradul I, leziuni post-explozie cu schije la nivelul membrelor inferioare şi superioare, toracelui, abdomenului şi feţei, dar şi o fractură la piciorul drept. El a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

„În legătură cu evenimentul de la Uzina Sadu, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale se deplasează la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta, efectuarea cercetării şi dispunerea de măsuri legale, sub supravegherea unităţii de parchet competente”, au transmis, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.

De asemenea, incidentul este cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.