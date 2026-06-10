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Video Tragedie pe DN1: o femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după un impact devastator între un TIR, o cisternă și două autoturisme

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Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață pe DN1, în localitatea Cornițel, județul Bihor, pe tronsonul Huedin - Oradea. În coliziune au fost implicate un TIR, o autocisternă goală și două autoturisme, dintre care unul tracta o remorcă. În urma impactului violent, o femeie în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Autotrenul s-a răsturnat, a avariat un stâlp de electricitate și a provocat scurgeri de combustibil pe carosabil.

„În evenimentul rutier au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă goală. În urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, a acroșat un stâlp de electricitate, fiind și scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare. Accidentul s-a soldat cu decesul unui pasager și rănirea altor patru persoane, ce au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier este deviat pe DJ 108I Bucea - DJ 764 Bratca - DN 1 Borod”, anunța, miercuri dimineață, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Impactul a fost devastator. FOTO captură video ISU Crișana - Bihor/ eBihoreanul
Impactul a fost devastator. FOTO captură video ISU Crișana - Bihor/ eBihoreanul

Potrivit primelor date ale poliției, accidentul s-ar fi produs după ce un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui TIR, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a lovit în lanț celelalte vehicule, relatează Ziua de Vest.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii accidentului.

Șoferii autovehiculelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis Poliția Bihor.

Amintim că, în ianuarie, un TIR scăpat de sub control a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei din localitatea Smeeni,  județul Buzău, provocând pagube uriașe.

În octombrie 2025, un camion scăpat de sub control a spulberat un autoturism pe DN2. Două persoane au murit.

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