Video Momentul în care un TIR scăpat de sub control dărâmă casa unei bătrâne. Șoferul camionului era beat

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni, în comuna Smeeni din județul Buzău. Un TIR a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei, provocând pagube uriașe.

Un șofer de camion, aflat sub influența alcoolului, a intrat cu camionul direct în casa unei bătrâne din comuna Smeeni, județul Buzău, potrivit paginii de Facebook Stiri Din Surse Buzau.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Potrivit imaginilor distribuite pe aceeași pagină, camionul a derapat într-o curbă de pe șoseaua care traversează localitatea, iar în câteva secunde a izbit frontal casa, distrugând gardul și o parte din construcție.

Din fericire nimeni nu se afle în casă în momentul producerii accidentului, potrivit Știrilor ProTV.

Șoferul avea o alcoolemie de 1,12 mg/l

Un martor a alertat imediat autoritățile, iar echipajele de poliție sosite la fața locului au constatat că șoferul, un bărbat de 50 de ani, era în stare de ebrietate.

Etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a rămas fără permis și este cercetat penal pentru distrugere și conducere sub influența alcoolului.

Amintim că, în septembrie 2024, un TIR a lovit o casă aflată de pe marginea DN25, după ce șoferul a încercat să evite un cal. Proprietarul locuinţei scăpat ca prin minune.

În primăvara aceluiași an, un accident care putea avea urmări tragice s-a produs pe un drum din Galaţi. Șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat cu vehiculul greu pe contrasens, după care a ieşit de pe şosea şi a pus la pământ un gard din beton, oprindu-se în zidul unei case.