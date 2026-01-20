search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momentul în care un TIR scăpat de sub control dărâmă casa unei bătrâne. Șoferul camionului era beat

0
0
Publicat:

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni, în comuna Smeeni din județul Buzău. Un TIR a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei, provocând pagube uriașe.

Un șofer de camion, aflat sub influența alcoolului, a intrat cu camionul direct în casa unei bătrâne din comuna Smeeni, județul Buzău, potrivit paginii de Facebook Stiri Din Surse Buzau.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Potrivit imaginilor distribuite pe aceeași pagină, camionul a derapat într-o curbă de pe șoseaua care traversează localitatea, iar în câteva secunde a izbit frontal casa, distrugând gardul și o parte din construcție.

Din fericire nimeni nu se afle în casă în momentul producerii accidentului, potrivit Știrilor ProTV.

Șoferul avea o alcoolemie de 1,12 mg/l 

Un martor a alertat imediat autoritățile, iar echipajele de poliție sosite la fața locului au constatat că șoferul, un bărbat de 50 de ani, era în stare de ebrietate.

Etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a rămas fără permis și este cercetat penal pentru distrugere și conducere sub influența alcoolului.

Camionul a intrat în casă. FOTO captură video FB
Camionul a intrat în casă. FOTO captură video FB

Amintim că, în septembrie 2024, un TIR a lovit o casă aflată de pe marginea DN25, după ce șoferul a încercat să evite un cal. Proprietarul locuinţei scăpat ca prin minune.

În primăvara aceluiași an, un accident care putea avea urmări tragice s-a produs pe un drum din Galaţi. Șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat cu vehiculul greu pe contrasens, după care a ieşit de pe şosea şi a pus la pământ un gard din beton, oprindu-se în zidul unei case.

Buzău

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum recuperezi mai repede permisul suspendat în 2026: condiții, documente și capcane care te pot respinge
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de fericită!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Un nou val de concedieri în România. Fabricile dau afară românii
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate