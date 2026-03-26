Accident cu risc major în Timiș. Un TIR încărcat cu azotat de amoniu a intrat în coliziune cu două vehicule. Trafic blocat și zonă evacuată

Accident rutier cu două TIR-uri și un autoturism, pe drumul european E70, între Lugoj și Găvojdia. Unul dintre autotrenuri transporta azotat de amoniu, substanță cu potențial periculos.

În urma impactului, un bărbat, șofer al unuia dintre TIR-uri, a fost rănit ușor. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, dar a refuzat transportul la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, accidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 10:26. La locul intervenției au fost mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și două autospeciale de stingere.

Având în vedere încărcătura periculoasă a unuia dintre autotrenuri, autoritățile au luat măsuri stricte de siguranță. Zona din apropierea localității Lugojel a fost evacuată pe o rază de 500 de metri, iar traficul rutier a fost blocat complet pe ambele sensuri de mers. Se estimează reluarea circulației după ora 12.00.

Celălalt TIR implicat în accident transporta balastru. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru a evita producerea unei explozii sau a unui incident major.

La fața locului au intervenit și reprezentanții Gărzii de Mediu, care monitorizează situația pentru a preveni eventuale efecte asupra mediului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.