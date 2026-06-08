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Video Un TIR scăpat de sub control a lovit mai multe mașini și un autobuz, în Constanța. Două persoane au ajuns la spital

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Un accident rutier de amploare s-a produs în după-amiaza zilei de luni, 8 iunie, în municipiul Constanța, în zona sensului giratoriu de la Cișmelei, unde un TIR înmatriculat în județul Bihor a intrat în coliziune cu mai multe vehicule, provocând panică și blocaje în trafic.

Șoferul ansamblului rutier ar fi efectuat un viraj la stânga, moment în care a lovit mai multe autoturisme aflate în trafic, dar și un autobuz. 

Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Mastodontul a scăpat de sub control. FOTO captură video
Mastodontul a scăpat de sub control. FOTO captură video

„Două victime cu politraume minore au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, alte şase persoane - asistate medical la faţa locului, refuzând să fie transportate la spital", au mai spus reprezentanţii SAJ Constanţa.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, persoanele transportate la spital sunt un adult şi un minor.

Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 3 jpg
Imaginea 1/7: Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 3 jpg
Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 3 jpg
Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 2 jpg
Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 7 jpg
TIR scapat de sub control în Constanta FOTO Imagini amator jpg
Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 4 jpg
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Tir scapat de sub control Constanta Imagini amataor 5 jpg

Scene de coșmar

Cei care au asistat la carambol spun că o mașină cu numere de Ucraina ar fi fost prima lovită de TIR, relatează Ziua de Constanța

Martorii au descris scenele de panică imediat următoare impactului.

Potrivit acestora, o pasageră aflată pe locul din dreapta al uneia dintre mașini ar fi fost scoasă în ultimul moment din autoturism de un tânăr aflat în apropiere, înainte ca situația să devină critică.

Șoferul TIR-ului, oprit după impact. Bărbatul ar fi suferit o criză de diabet

Polițiștii au intervenit rapid și au reușit să îl oprească pe șoferul TIR-ului în trafic.

Mastodontul scăpat de sub control. FOTO captură video
Mastodontul scăpat de sub control. FOTO captură video

Potrivit unor surse, bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan, în urma unei crize de diabet.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Amintim că, în ianuarie, un TIR scăpat de sub control a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei din localitatea Smeeni,  județul Buzău, provocând pagube uriașe.

În octombrie 2025, un camion scăpat de sub control a spulberat un autoturism pe DN2. Două persoane au murit.

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