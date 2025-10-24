Video Doi oameni au murit după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină, pe DN 2, în Iași

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 14 octombrie, pe DN2, între localitățile Cristești și Drăgușeni din județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism, în urma impactului fiind rănite patru persoane. Două dintre victime au murit.

UPDATE Cele două victime găsite în stare gravă au murit

Echipajele sosite la locul accidentului n-au mai putut face nimic pentru cele două victime găsite inconștiente, fiind declarat decesul.

Șoferul camionului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

Știrea inițială

Două dintre victime, aflate în autoturism, sunt încarcerate și inconștiente, relatează Ziarul de Iaşi

Echipajele de intervenție acționează contracronometru pentru extragerea acestora.

La fața locului intervin 13 pompieri din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD tip EPA, sprijiniți de un echipaj SAJ tip C cu medic, precizează ISU Iași.

Circulația în zonă este îngreunată, traficul fiind deviat temporar pe o rută secundară.

În urmă cu trei zile, un șofer de camion care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație a lovit în plin un autoturism, pe care l-a târât câteva zeci de metri.

Tot luna aceasta doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de aproximativ 25 de ani, și-au pierdut dimineață într-un accident rutier grav produs pe DN 1C, în localitatea Câțcău, județul Cluj. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un camion care transporta cherestea, impactul fiind devastator.