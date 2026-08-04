SUA și-a consumat o mare parte din stocul de rachete cu rază lungă în războiul cu Iranul. Pentagonul: „Armata SUA este cea mai puternică din lume”

Armata SUA a consumat o mare parte din stocul de rachete de mare precizie și cu rază lungă de acțiune în războiul cu Iranul, iar amploarea reducerii stocurilor de ATACMS și Precision Strike Missiles (PrSM) este dezvăluită pentru prima dată.

Reuters, care citează trei surse familiarizate cu datele, scrie că această veste ridică îngrijorări cu privire la capacitatea armatei de a face față unor conflicte viitoare.

Aceste muniții cu rază lungă de acțiune, care costă peste un milion de dolari fiecare, reprezintă o componentă esențială a arsenalului militar american, deoarece permit lovituri precise de la distanță.

Rachetele ATACMS furnizate de SUA au avut un rol important în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte aflate pe teritoriul Rusiei. PrSM reprezintă o generație mai nouă și mai avansată, destinată să înlocuiască ATACMS, care are o rază de acțiune mai mică.

Potrivit surselor Reuters, reducerea stocurilor de rachete cu rază lungă de acțiune l-ar putea obliga pe președintele SUA, Donald Trump, să recurgă la misiuni de bombardament cu aeronave cu echipaj dacă va relua atacurile asupra Iranului.

Sursele avertizează că diminuarea arsenalului ar putea afecta capacitatea SUA de a descuraja adversari precum Rusia și China, deși armata americană a completat parțial stocurile folosind rezerve din alte regiuni ale lumii.

Întrebat despre nivelul stocurilor, Casa Albă a transmis o declarație din partea lui Trump, care a afirmat că Statele Unite au „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și „mult mai multe decât avem nevoie”.

„Companiile noastre din industria de apărare produc în acest moment mai multe muniții decât au produs vreodată, extinzându-și în același timp fabricile și echipamentele într-un ritm record”, a declarat Trump.

Stocurile ar putea fi insuficiente pentru un conflict de lungă durată

Analiștii avertizează că, deși producția de muniții a SUA a atins niveluri record, stocurile ar putea fi insuficiente pentru un conflict de lungă durată. Producătorii Lockheed Martin și Raytheon nu au comentat informațiile privind nivelul rezervelor de armament.

Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat:

„Armata Statelor Unite este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce este necesar pentru a acționa la momentul și în locul alese de președinte.

Am desfășurat cu succes numeroase operațiuni în diferite comandamente de luptă, asigurând în același timp că armata americană dispune de un arsenal vast de capabilități pentru protejarea cetățenilor și intereselor noastre.

Datele privind stocurile au circulat în ultima săptămână în cadrul guvernului federal, în timpul unor discuții tensionate din administrația Trump referitoare la cât timp mai pot continua Statele Unite atacurile asupra Iranului fără ca stocurile să scadă până la un nivel care să afecteze capacitatea armatei de a răspunde altor crize.

O altă sursă susține că SUA au consumat și aproape jumătate din stocul global de rachete Tomahawk, informație pe care Reuters nu a putut să o verifice independent. Între timp, Pentagonul încearcă să refacă rezervele prin creșterea producției de muniții.

În noaptea de miercuri spre joi, 29-30 iulie, SUA au lansat o nouă serie de lovituri asupra Iranului, în ceea ce armata americană descrie drept un răspuns direct la atacurile cu rachete balistice lansate de Teheran împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.

Au fost lovite zeci de ținte aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, inclusiv centre de comandă, instalații pentru rachete și drone, precum și infrastructură maritimă.

Înaintea atacului, Trump avertizase că Statele Unite vor riposta după tentativa Iranului de a lovi forțele americane.

„Îi vom lovi foarte puternic”, a declarat liderul de la Casa Albă.